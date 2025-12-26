Encceja PPL 2025 registra crescimento de 24,6% e novo recorde de aprovações no sistema prisional da Paraíba — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária da Paraíba (Seap-PB) comemora os resultados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) edição 2025, que alcançou 1.221 aprovações, representando um crescimento de 24,6% em relação a 2024, quando foram registradas 980 aprovações. O desempenho consolida mais um recorde histórico no sistema prisional paraibano e reafirma a educação como eixo central das políticas de ressocialização no estado.

Do total de aprovados em 2025, 451 reeducandos obtiveram aprovação em todas as áreas do conhecimento, garantindo a certificação completa do ensino fundamental ou médio, enquanto 770 conquistaram aprovação parcial, avançando em componentes curriculares específicos. No Encceja PPL, os participantes realizam apenas as provas das áreas em que não obtiveram aprovação nas edições anteriores, reforçando o caráter progressivo e inclusivo da política educacional.

Para o secretário de Estado da Administração Penitenciária, João Alves, o resultado expressivo é reflexo do compromisso do Governo da Paraíba com políticas públicas estruturantes.

“O crescimento de 24,6% nas aprovações demonstra a seriedade do trabalho desenvolvido pela Seap e o alinhamento com as diretrizes do Governo da Paraíba. A educação no sistema prisional é uma ferramenta fundamental para a promoção da dignidade, da cidadania e da redução da reincidência criminal”, observou.

O gerente-executivo de ressocialização, João Rosas, destacou que o avanço nos resultados é consequência direta dos investimentos realizados pelo Estado na educação pública, inclusive no âmbito prisional.

“Esse crescimento de 24,6% comprova os investimentos que o Governo do Estado realiza na educação pública da Paraíba, especialmente nas escolas com atuação no sistema penitenciário. Estamos falando de cidadania, de garantia de direitos e de oportunidade real de recomeço. A educação é uma política pública poderosa, capaz de transformar trajetórias e fortalecer o futuro dessas pessoas e da sociedade”.

A coordenadora de Educação, Cultura e Esporte da Gerência Executiva de Ressocialização, Samaia Belo, ressaltou o impacto humano e pedagógico do programa. “Cada aprovação simboliza um avanço concreto na vida dos reeducandos. O crescimento alcançado é fruto do trabalho integrado das equipes pedagógicas, gestores escolares e parceiros institucionais, que acreditam na educação como instrumento de transformação social”.