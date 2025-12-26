Concurso da EPC 2026: o que se sabe

Estudos para concurso público. Foto: Freepik.

O novo concurso da EPC, a Empresa Paraibana de Comunicação, vai acontecer em 2026. A banca organizadora será a Instituto Novo Rumo.

O detalhamento de vagas assim como salários e conteúdos programáticos serão divulgados com a divulgação do edital.

Em 2023, houve um concurso da EPC para 159 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. As vagas foram distribuídas dentre 41 funções.

O cargo com a maior oferta de vagas foi para jornalista, com 26 vagas.

Concurso da EPC 2026