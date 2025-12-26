sexta-feira, dezembro 26, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias

Concurso da EPC 2026: o que se sabe

admin1

Estudos para concurso público. Foto: Freepik.

O novo concurso da EPC, a Empresa Paraibana de Comunicação, vai acontecer em 2026. A banca organizadora será a Instituto Novo Rumo.

O detalhamento de vagas assim como salários e conteúdos programáticos serão divulgados com a divulgação do edital.

Em 2023, houve um concurso da EPC para 159 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. As vagas foram distribuídas dentre 41 funções.

O cargo com a maior oferta de vagas foi para jornalista, com 26 vagas.

Concurso da EPC 2026

  • Banca organizadora: Instituto Novo Rumo
  • Vagas: a divulgar
  • Salários: a divulgar

Você pode gostar também

O que é cirurgia espiritual? Saiba tudo!

admin1

Na CBN, Cartaxo diz que vai aguardar finalização das prévias do PT para definir candidatura

admin1

Prêmio de R$ 34 milhões da Mega-Sena será sorteado neste sábado

admin1