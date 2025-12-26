Concurso da EPC 2026: o que se sabe
O novo concurso da EPC, a Empresa Paraibana de Comunicação, vai acontecer em 2026. A banca organizadora será a Instituto Novo Rumo.
O detalhamento de vagas assim como salários e conteúdos programáticos serão divulgados com a divulgação do edital.
Em 2023, houve um concurso da EPC para 159 vagas em cargos de níveis médio, técnico e superior. As vagas foram distribuídas dentre 41 funções.
O cargo com a maior oferta de vagas foi para jornalista, com 26 vagas.
Concurso da EPC 2026
- Banca organizadora: Instituto Novo Rumo
- Vagas: a divulgar
- Salários: a divulgar