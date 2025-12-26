Cícero Lucena lamenta morte do vereador Edmilson Soares e decreta luto oficial de três dias em João Pessoa

O prefeito Cícero Lucena decretou luto oficial de três dias em João Pessoa, pelo falecimento, neste domingo (21), do vereador Edmilson Soares. O gestor lamentou profundamente a perda do político, a quem definiu como “amigo de longas caminhadas e homem público comprometido com as causas sociais”.

Por meio de nota, o prefeito destaca a trajetória de Edmilson Soares, ressaltando que ele fez da política um instrumento de cuidado, solidariedade e transformação social, sempre guiado pela defesa do bem comum, pelo diálogo e pela esperança em dias melhores.

O decreto de luto oficial, segundo o prefeito Cícero Lucena, é o reconhecimento aos relevantes serviços prestados por Edmilson Soares à cidade de João Pessoa e à sociedade paraibana.

Por fim, o prefeito se solidariza com os familiares, amigos e todos que compartilharam da convivência e da luta do vereador, em especial com o deputado Tanilson Soares, desejando que Deus, em sua infinita bondade, conforte os corações e conceda paz e descanso eterno.

Confira nota de pesar na íntegra:

Recebi com o coração apertado a notícia da partida do meu amigo de tantas caminhadas, o vereador Edmilson Soares. A dor é grande, porque se vai um companheiro de lutas, de sonhos e de esperança — alguém que fez da política um verdadeiro instrumento de cuidado, solidariedade e compromisso com os que mais precisavam.

Edmilson nunca caminhou sozinho. Levava consigo a firmeza das convicções e a generosidade do coração, sempre guiado pela defesa do bem comum e pela crença de que é possível transformar a vida das pessoas com trabalho, escuta e humanidade.

Hoje nos despedimos com profunda saudade, mas também com gratidão por tudo o que ele representou e construiu. Que Deus, em sua infinita bondade, o acolha na eternidade e lhe conceda descanso e luz. Aos familiares, em especial ao deputado Tanilson Soares, que dá continuidade a esse legado político do pai, aos amigos e a todos que confiaram e caminharam ao seu lado ao longo dos anos, deixo meu abraço mais sincero e o desejo de que o amor e as boas lembranças sejam o amparo nesse momento de dor tão profunda.