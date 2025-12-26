Sedurb conclui envio de boletos do recadastramento dos espaços em cemitérios públicos



20/12/2025 |

10:00 |

18

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), concluiu, nesta sexta-feira (19), o envio de boletos referentes ao recadastramento e atualização cadastral das sepulturas, túmulos, jazigos, ossuários e mausoléus existentes nos cinco cemitérios municipais – Senhor da Boa Sentença (Varadouro), Santa Catarina (Bairro dos Estados), Nossa Senhora da Penha (Penha), Cristo Redentor (Cristo) e São José (Cruz das Armas). No total, 11.796 pessoas realizaram o procedimento.

Esses boletos são relacionados aos serviços de manutenção e vigilância dos cemitérios públicos. As duas taxas são anuais e regulamentadas pela Lei 14.262/2021. Os documentos foram encaminhados para os respectivos e-mails cadastrados pelos responsáveis por espaços nos cemitérios municipais. Também estão disponíveis na plataforma 1Doc: https://x.gd/gFbo7. Para ter acesso, basta fazer login e informar o número do protocolo.

“Fizemos um recadastramento histórico! Foi um momento extremamente positivo. E ainda vamos abrir uma terceira chamada, para justificativas de quem não conseguiu realizar o procedimento. O objetivo é garantir o direito ao espaço no cemitério, para que esse direito não seja sobreposto. Também para organizar e a gente saber quem é quem, identificando os túmulos que estão abandonados, pois são mais de três mil. Por isso, estamos informatizando os dados e organizando um sistema, chamado Cemitech, para gestão integrada dos cemitérios municipais”, destacou o secretário de Desenvolvimento Urbano, Marmuthe Cavalcanti.

Atendimento presencial – Em caso de dúvida ou dificuldade no acesso aos boletos, o cidadão pode procurar a Divisão de Cemitérios (Dicem), localizada na Central de Comercialização da Agricultura Familiar (Cecaf), na Avenida Hilton Souto Maior, n° 1.112, no bairro José Américo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.