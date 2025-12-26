São José do Seridó há um mês sem casos ativos de COVID-19

O município de São José do Seridó, nesta sexta-feira (24), comemorou a marca de um mês livre do novo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março de 2020, o município está com casos zerados pela quarta vez.





“A ausência de casos positivos da doença, em nosso município, se deu por medidas sanitárias adotadas por nossa gestão e pelo avançar da vacinação. Nossa equipe de imunização vem trabalhando com grande empenho para levar a vacina ao braço de toda nossa população apta a ser imunizada”, destacou o prefeito Jackson Dantas.





De acordo com com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesad), o último caso registro da doença, em boletim epidemiológico, recebeu alta, do tratamento domiciliar, em 23 de agosto de 2021.





NÚMEROS





No último boletim epidemiológico, emitido pela Sesad, nesta quinta-feira (23), haviam sido notificadas 1.480 pessoas. Existiam apenas: dois casos suspeitos, 499 confirmados e não havia nenhum são-josé-seridoense em tratamento domiciliar ou em situação de internação.





No município, 497 pessoas já se recuperaram da doença. Novecentos e setenta e nove casos já haviam sido descartados. Seis pessoas estavam sendo monitoradas; casos monitorados são aqueles que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a Covid-19.





Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela Covid-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.





VACINOMÊTRO





População acima de 18 anos parcialmente imunizada com a D1: 91,8%





População geral parcialmente imunizada com a D1: 71,6%





População acima de 18 anos totalmente imunizada (dose única ou com D2): 58,3%





*População totalmente imunizada (dose única ou com D2): 45,5%





As porcentagens foram calculadas levando em consideração o público-alvo acima de 18 anos, formado no município, de acordo com o RN + Vacinas, por 3.316 pessoas; e pela estimativa 2021 do IBGE, que apontou a população de São José do Seridó com 4.696 pessoas.





Nos números acima não constam os dados contabilizados durante ação vacinal, ocorrida em São José do Seridó, com jovens com idades entre 17 e 16 anos, sem comorbidades e com idades entre 15 e 12 anos, com comorbidades.