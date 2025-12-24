PROJETO ALVORADA – Pessoas Egressas do Sistema Penal recebem Certificação do Curso de Eletricista Residencial e Predial no IFPB — Governo da Paraíba

As políticas públicas de reinserção social seguem com resultados promissores. Pessoas egressas do Sistema Prisional da Paraíba receberam nesta sexta-feira (19) a certificação do Curso de Eletricista Residencial e Predial – Projeto Alvorada – Ciclo II. Todos agora são profissionais qualificados para o mercado de trabalho.

A solenidade aconteceu no auditório do Instituto Federal da Paraíba (IFPB), campus João Pessoa, bairro de Jaguaribe. As 22 pessoas egressas durante todo o processo de inclusão social foram acompanhadas pelo Escritório Social da Paraíba, unidade João Pessoa. A formação também aconteceu no Campus do IFPB em Campina Grande. O coral Canta IFPB abriu a cerimônia.

Seap-PB – O gerente executivo de Ressocialização da Seap-PB, João Sitônio Rosas, representou o secretário João Alves. João Rosas agradeceu aos parceiros e destacou a importância do Plano Pena Justa como instrumento de mudança. Também evidenciou a Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN) “Que ela possa ser cada vez mais fortalecida, que tenha mais e mais impacto social a partir de ações pensadas e estruturantes. Que as ações possam trazer mais e mais Janecleides para cá, com o selo de qualidade que tem o IFPB, para que a gente possa lá na frente não mais precisar construir unidades prisionais em nosso país, esse é nosso desafio, temos uma jornada com muita clareza dos passos que precisamos dar”. Uma equipe da Gerência Ressocialização prestigiou a solenidade de certificação que teve ainda a presença de familiares dos formandos.

Escritório social – A gerente do Escritório Social, Anna Paula Batista falou da satisfação de acompanhar as pessoas egressas matriculadas no curso e que concluíram todas as etapas: “Ver o quanto é importante esse momento e saber que somos coparticipantes dessa realização, para eles um momento de grande vitória”.

Anna Paula, disse ainda que Jefferson Breno, hoje ex-egresso, a exemplo dos demais, conclui o curso e sai com uma profissão para galgar novos caminhos: “Nós que fazemos o Escritório Social da Paraíba temos orgulho das pessoas egressas que estão constantemente se dando oportunidades com o incentivo de nossa equipe”, concluiu Anna Paula.

Tribunal de Justiça da Paraíba – A Juíza Maria Aparecida Gadelha, coordenadora do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo da Paraíba (GMF-PB), falou da alegria de ver um sonho se realizar: “Estou muito feliz de ver todas essas pessoas que se esforçaram e se dedicaram para concluir esse curso. Parabenizo o IFPB junto com a SENAPPEN/DICAP por proporcionar a realização desse sonho e da transformação na vida das pessoas que estão se formando e de quem viabilizou um momento como este cheio de esperanças para todos nós”, concluiu a magistrada.

IFPB – O professor do IFPB e coordenador do projeto, Franklin Garcia Figueiredo, um entusiasta da parceria SENAPPEN/IFPB/Seap-PB/escritório Social, fez questão de, informalmente, conduzir o cerimonial na solenidade. Agradeceu a todos os envolvidos, profissionais, instituições e empresas e enfatizou a dedicação de cada um dos formandos e formandas, todos demonstrando empenho, focados na mudança de vida. Na fase final os alunos realizaram estágios em empresas e no setor público. No curso de oito meses – abril a novembro – os alunos, na grade curricular, também estudaram português, matemática e informática. Além de abrir portas para empregos, o Projeto Alvorada proporciona aos formandos outras alternativas: empreendedorismo, economia popular e solidária, condições de geração de novos negócios e renda.

Cidadania e Alternativas Penais – Em vídeo, Mayesse Parizi gestora da Diretoria de Cidadania e Alternativas Penais (DICAP), da Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), parabenizou os 22 formandos e seus familiares e declarou: “retorno diante de vocês para expressar minha alegria, meu orgulho pela formatura do Projeto Alvorada, pela conclusão de importante ciclo na vida de cada um. Este é um momento de celebração e reconhecimento pela dedicação e empenho na construção de novos caminhos”.

Mayesse Parizi destaca ainda que ver tantas histórias sendo transformadas e projetos de vidas sendo construídos, refirma o propósito da SENAPPEN: “garantir que toda pessoa tenha a oportunidade de recomeçar com dignidade. Acessar direitos e contribuir com um país mais justo, inclusivo e seguro”. A gestora da DICAP agradeceu às instituições parceiras e colégios vinculados, que, com excelência técnica e sensibilidade humana fizeram do Projeto Alvorada uma experiência real de cooperação e impacto social.

Por fim, Mayesse Parizi informou que o Projeto Alvorada integra a política nacional de atenção às pessoas egressas do sistema prisional e o Plano Pena Justa. Este segundo ciclo se consolida como referência em tecnologia de inclusão social e produtiva alcançando mais de 690 pessoas de 23 municípios de nove estados. Investimento orçamentário de mais de 15 milhões de reais.

Novos eletricistas – A formanda Janecleide de Medeiros agradeceu pelo apoio do Escritório Social, da Seap-PB e dos professores do IFPB pela oportunidade. “Nunca imaginei estar dentro de uma Universidade, mas o Projeto Alvorada me deu essa oportunidade e eu agarrei muita força e vontade porque é muito importante para a gente se qualificar, ter uma profissão. Esse projeto não só oferta a independência financeira, mas ressocializa a gente”.

Cleison Ferreira do Nascimento, outro formando, revela que “é muito importante se qualificar numa boa instituição. Através desse curso eu abri mais minha mente para adquirir mais conhecimento e buscar espaço no mercado de trabalho”.

Várias autoridades estiveram presentes na solenidade: Leonardo Lopes Chacon e Caio Henrique Pinheiro de Paula, representantes da SENAPPEN/DICAP; a Defensora Pública Valdelita Cunha, coordenadora administrativa de Execução Penal junto aos estabelecimentos penais; a equipe multiprofissional do Escritório Social, composta pela psicóloga Elzenir Campos, pedagoga Izabel Roberta, assistentes sociais Ieda Cordeiro, Iracema Micaella e Priscilla Fonseca e o advogado Daniel Araújo; o diretor-geral do IFPB, Ricardo José Ferreira, a Pró-Reitora de Extensão e Cultura do IFPB, Maria José Batista Bezerra de Melo, além de familiares dos formandos.

Texto: Juvinete de Lourdes e Josélio Carneiro

Fotos: Wanildo Martins, Escritório Social e Gerência de Ressocialização