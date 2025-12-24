quarta-feira, dezembro 24, 2025
Porto anuncia contratação do zagueiro brasileiro Thiago Silva

O Porto (Portugal) anunciou neste sábado (20) a contratação do zagueiro brasileiro Thiago Silva, que na última semana acertou a sua saída do Fluminense. O jogador de 41 anos de idade assinou com a equipe portuguesa até o final da temporada europeia, em junho de 2026.

Esta não é a primeira experiência de Thiago Silva no Porto. Na temporada 2004/2005 ele defendeu a equipe B dos Dragões. O jogador já afirmou, em entrevista, que ainda sonha com uma convocação para defender o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

“Estou aqui para anunciar o meu regresso aos Dragões e dizer o quanto estou feliz e lisonjeado por esta oportunidade. Estou super motivado, espero poder ajudar da melhor maneira possível”, declarou o zagueiro, que tem passagens por equipes como Milan (Itália), PSG (França) e Chelsea (Inglaterra).

Saída do Fluminense

Na última quarta-feira (17) o Fluminense anunciou a saída de Thiago Silva. Segundo nota do Tricolor das Laranjeiras, o jogador formalizou “sua rescisão contratual com o clube”.

“Formado nas categorias de base do Tricolor, Thiago encerra sua segunda passagem pela equipe profissional do Fluminense. Campeão da Copa do Brasil de 2007, o capitão soma 212 jogos e 19 gols vestindo a armadura tricolor”, afirmava o comunicado do Fluminense.

