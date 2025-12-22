Banda Macumbia e DJ Claudinha Summer fazem shows no Circulador Cultural neste domingo

A Banda Macumbia e a DJ Claudinha Summer são as atrações da edição deste domingo (21) do projeto Circulador Cultural, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), na Casa da Pólvora, Centro Histórico da cidade. O evento, que acontece a partir das 16h, é aberto ao público. Nesta edição, a banda Macumbia grava seu novo trabalho, o DVD ‘Macumbia Aun Más Fuerte’.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirma que o Circulador Cultural é um dos projetos bem sucedidos da Prefeitura e da Funjope no ambiente do Centro Histórico. Ele lembra que têm sido realizadas belíssimas festas com bandas locais, DJs, culturas populares, sempre com a presença muito fiel e forte do público.

“A Casa da Pólvora é um equipamento no qual centralizamos a ideia de culturas criativas e alternativas, e tem dado certo. Ficamos muito contentes de receber a banda Macumbia e a DJ Claudinha Summer para essa festa que, na verdade, encerra o nosso ciclo nesse território do Centro Histórico, na Casa da Pólvora. Tenho certeza de que será um grande sucesso”, comenta o diretor.

Ele acrescenta que o projeto Circulador Cultural faz parte da política local de cultura de acolher e estimular a diversidade das culturas de João Pessoa. “Ficamos contentes porque toda essa política tem dado certo há cinco anos. A Funjope recebe de braços abertos esse projeto da Macumbia”, acrescenta.

Macumbia – Paula Sentís, vocalista da banda Macumbia ressalta a importância da parceria com a Funjope e também do Circulador Cultural para a cultura: “Para nós, é fundamental o apoio da Funjope porque o Circulador Cultural é um projeto bem democrático pelo lugar onde se realiza, por ser um evento gratuito, onde conseguem chegar muitas pessoas”, comenta.

Ela ressalta que a Casa da Pólvora é o local ideal para fazer esse tipo de evento. “A gente já conta com um público, porém, esse lugar consegue atrair mais pessoas. A estrutura que a Funjope proporciona é excelente. Por isso, vamos gravar nosso DVD lá, porque é um cenário incomparável na cidade. Dá para reunir nossos seguidores e futuros seguidores, já que outras pessoas também vão lá pela curiosidade”, pontua.

Para a vocalista, o projeto é fundamental para fortalecer a cultura local. “A gente sabe como é difícil continuar fazendo arte. Então, é um projeto necessário, uma oportunidade para muitas bandas da cidade para continuar existindo, resistindo, e aproximar a cultura da população”, acrescenta.

A banda – Formada em 2013, Macumbia é uma banda híbrida sul-americana que mistura ritmos caribenhos, latinos e brasileiros, acreditando na união dos povos latinos e trazendo uma nova abordagem sonora para essa fusão. Tem participações em festivais independentes e governamentais, tendo se apresentado ao lado de grandes nomes da música nacional.

O grupo, que tem três álbuns gravados – Chuta que é Macumbia (2013), Carne Latina (2015) e Na Pele do Tambor (2023) – grava o DVD ‘Macumbia Aun Más Fuerte’ neste domingo, durante a apresentação no Circulador Cultural. No repertório, os maiores sucessos autorais, além de releituras que conquistaram plateias em todo o Brasil.

Seus integrantes são Priscilla Fernandes (percussão), Bruno Benites (teclado), Xyco Vasconcelos (bateria), Dave Kane (trompete), Sandro Rodrigo (trombone), Tal Pessoa (guitarra), Humano Melo e Paula Sentís (voz) e Alysson Jorge (baixo).

Claudinha Summer – A DJ Claudinha Summer ressalta que o Circulador Cultural é um projeto que ela acompanha há anos. “É uma ação que estimula a presença do público ali na Casa da Pólvora, um dos lugares mais lindos da nossa cidade, um local histórico que também faz parte da minha vida e me traz boas lembranças”, comenta.

Ela conta que o repertório será eclético, mesclando artistas da cidade, novos artistas brasileiros, a nova MPB, bandas nordestinas. A DJ promete músicas de artistas como Bixarte, Duda Beat, Seu Pereira, Johnny Hooker, João Gomes.

“Eu estou numa expectativa imensa porque o meu desejo de tocar no Circulador é antigo. Melhor ainda é tocar num dia tão especial, com a Macumbia, uma banda paraibana que eu gosto muito e que está sempre no meu repertório. Será uma tarde muito especial”, diz.

A DJ – Claudinha Summer é pernambucana, de Recife. Sua carreira teve início com trabalhos de produção cultural, mas a música não surgiu na sua vida de repente. Desde a infância, influenciada pelos pais, ela já tinha uma ligação muito forte com a musicalidade.

A artista se tornou DJ em 2011 e suas influências musicais variam de artistas da infância, como Xuxa e Patrícia Marx, a bandas de rock dos anos 80, punk e post-punk, incluindo Ramones, The Doors, Led Zeppelin e Legião Urbana. Claudinha também busca inspiração em nomes como Madonna, George Michael e Michael Jackson.

É ela a DJ responsável pelo palco do Bloco Cafuçu, onde se apresenta na sexta-feira de Carnaval.