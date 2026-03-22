Fundação Campeões do Amanhã é campeã geral do ‘Ôxe Triatlo’ em Maceió

A Fundação Campeões do Amanhã, da Prefeitura de João Pessoa, subiu ao topo do pódio no circuito ‘Ôxe Triatlo’, em Maceió, neste domingo (14). Alícia Xavier foi campeã geral no mini sprint feminino após encarar 350m de natação, 10km de ciclismo e 2,5km de corrida. Ana Victoria Machado e Giovanna Moura também estiveram no pódio em 2º e 3º lugares, respectivamente.

“Essa é uma competição que os nossos atletas já estão familiarizados. Ficamos felizes por poder ter, de fato, esse resultado tão expressivo que temos tido. Isso mostra que muita coisa boa está por vir. Neste ano começamos a fazer uma intervenção com a nossa equipe multidisciplinar de alto rendimento com os atletas de triathlon e isso tem influenciado nos resultados das competições. É um reflexo que a gente vê com os nossos garotos competindo com adultos e se sagrando campeões. Ficamos felizes em ter esse resultado positivo”, comentou Kaio Márcio, presidente da Fundação Campeões do Amanhã.

No mini sprint masculino, a Fundação Campeões do Amanhã também foi premiada com Igor Neres, que conquistou o 2º lugar. A prova encerrou o calendário de competições em 2025 para a turma do triathlon.

“Uma felicidade ver o crescimento da nossa garotada. Não se trata apenas de observar os resultados ou tempo registrado no cronômetro, mas de acompanhar uma geração que representa o futuro do triathlon brasileiro. A prova do mini sprint exige mais do que resistência física, mas demanda uma inteligência tática, controle emocional e uma habilidade técnica apurada. Ainda temos muito caminho a percorrer, mas vamos passo a passo em busca do crescimento deles”, finalizou a técnica Fabíola Sobral.

Confira todos os resultados da Fundação Campeões do Amanhã no ‘Ôxe Triatlo’

Mini sprint geral feminino

1° Alícia Xavier

2° Ana Victoria machado

3° Giovanna Moura

Mini sprint geral masculino

2° Igor Neres

Categoria 14/15 anos

1° Kauan Nunes

3° Jhonas Gabriel

5° Henrique Livi

6° Arthur Liberato

Categoria 14/15 anos

1° Wemilly Soares

Categoria 12/13 anos

1° Pedro Mendes

2° Talles Nunes

Categoria 16/17 anos

1° Victor Machado

2° Tiago Nunes