Cícero Lucena celebra mais de R$ 20 milhões investidos do ‘Eu Posso’, entrega certificados e lança plataforma para gerenciar vagas de emprego

Em cinco anos, a Prefeitura de João Pessoa investiu mais de R$ 20 milhões em microcrédito através do programa ‘Eu Posso’, que nesta segunda-feira (15) beneficiou 106 novos empreendedores. Durante solenidade no auditório do Senac – Centro da Capital – o prefeito Cícero Lucena entregou os certificados aos beneficiados e aproveitou para lançar, em parceria com a Fecomércio, a ferramenta ‘Conecta Trabalho’, que promete gerenciar a relação entre empregador e candidatos a uma vaga no mercado de trabalho.

Durante a solenidade, Cícero Lucena também celebrou que nesse mesmo período do programa ‘Eu Posso Posso’- entre janeiro de 2021 e dezembro de 2025 – João Pessoa lidera o índice de geração de empregos formais entre as capitais do Nordeste, com 61 mil vagas, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O gestor da Capital disse que o momento é de seguir fortalecendo esse setor, seja no incentivo ao empreendedorismo, fortalecimento de parcerias e inovação, como a ferramenta ‘Conecta Trabalho’.

“Temos a parceria com a Fecomércio em várias áreas, a preocupação em gerar empregos, oferecer melhores condições e renda, e fomentar atividades esportivas e culturais está contribuindo para a revitalização do Centro Histórico. Essa iniciativa, sem dúvida, merece destaque na página de colaboradores e parceiros, visando a transformação de João Pessoa com inclusão. A integração de um aplicativo voltado para o mercado de trabalho e a tecnologia representa um avanço significativo. A necessidade de gerar empregos é primordial, e a plataforma facilita a conexão entre empregadores e candidatos. Estamos promovendo inovação e modernidade para ampliar as oportunidades”, afirmou o prefeito.

Em relação ao programa ‘Eu Posso’, o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, detalhou este edital, que destinou R$ 861 mil. “Aproximadamente 40% são homens, 60% mulheres, evidenciando o notável protagonismo e a força empreendedora feminina em nossa cidade. Esse montante tem sido direcionado em benefício da economia e dos negócios locais. Acreditamos que somos, possivelmente, a única cidade do País a implementar uma política de microcrédito sem ônus para o contribuinte”, afirmou o secretário.

Sonhos viram realidade – Os microempreendedores que receberam o microcrédito do programa ‘Eu Posso’ destacaram a alegria de poder realizar o sonho de empreender no próximo ano.

Adriana Germana, moradora do Colinas do Sul, foi em busca do financiamento do microcrédito para retomar o trabalho como proprietária de um bar. Ela já trabalhou na área, e atualmente está trabalhando com costura e como cuidadora de idosos, mas alimentava há anos o sonho de voltar a ter seu próprio negócio. “A minha expectativa é usar o empréstimo para estruturar o prédio, comprar insumos, freezer, cadeiras e mesas e começar o novo ano já com o novo projeto”, afirmou.

Elizabete Felismino, moradora do Rangel, sonha em ampliar seu comércio, ‘Betinha Caldinhos’, voltado para alimentação com a venda de caldos, rubacão, feijoada, fava, entre outros. “Vou usar o empréstimo para ampliar meu negócio com a compra de um fogão industrial, panelas, freezer, tendas. Quero fazer tudo bonito e organizado para crescer e, posteriormente, realizar meu sonho de abrir um restaurante”, destacou.

Para o empreendedor Thiago Martins, morador do Valentina Figueiredo, o microcrédito também vai fazer toda diferença. Ele trabalha há seis anos nessa área, porém, teve que fechar no período da pandemia. “Eu vim buscar esse microcrédito porque eu tenho uma loja de aluguel de vestido de noivas e pretendo investir e ampliar para poder crescer. Como é um empreendimento que mexe com festas como casamentos, aniversários de 15 anos, formaturas e com esse microcrédito vou conseguir crescer cada vez mais”, disse.

‘Eu Posso’ – Após a inscrição no Programa, a pessoa inscrita passa por uma capacitação, sendo essa uma etapa obrigatória. Posteriormente, é feito o Plano de Negócios, com apoio da equipe da Sedest. A etapa seguinte é a visita técnica ao endereço comercial do proponente, culminando com a análise de crédito, com base na consulta negativa ao órgão de proteção ao crédito (possui caráter eliminatório) e verificação do score de crédito.

‘Conecta Trabalho’ – Na ocasião, também houve o lançamento do Aplicativo ‘Conecta Trabalho’, uma parceria da Prefeitura de João Pessoa com a Federação do Comércio de Bens e Serviços da Paraíba (Fecomércio-PB). O aplicativo foi criado com a ideia de facilitar o acesso ao emprego.

O novo aplicativo vai complementar as atividades do Sistema Nacional de Emprego em João Pessoa (Sine-JP), que tem essa função de intermediação de mão de obra. As pessoas interessadas em conseguir uma vaga de emprego vão se cadastrar no Whatsapp, por meio de um número de telefone, e preencher um perfil conforme suas qualificações. A partir daí, elas vão receber mensagens sobre oportunidades de trabalho de acordo com o perfil criado.

“Acreditamos que o ‘Conecta Trabalho’ é o futuro do recrutamento de trabalhadores para o município de João Pessoa. Com essa ferramenta, os trabalhadores não precisarão mais se deslocar de seus locais de moradia para um local físico do Sine para fazer o seu cadastro. Com o Conecta vão conseguir reservar uma vaga de emprego de forma totalmente digital. É um sistema muito arrojado, inovador, e eu tenho certeza que vai facilitar muito a vida de todos os que procuram um emprego”, explicou Daniel Pires, representante da Fecomércio.

Além disso, ele informou também, que “esse programa também vai estar vinculado a uma plataforma de cursos profissionalizantes do Senac, no qual quem tem uma vaga e não tem a qualificação poderá procurar o Senac, e lá se qualificar para atender os requisitos solicitados pelas empresas.

Segundo ele, os benefícios não se restringem apenas aqueles que buscam uma vaga no mercado de trabalho, o aplicativo também traz benefícios para as empresas. “Através dessa ferramenta as empresas poderão selecionar os melhores candidatos, de maneira rápida e ágil”.

As empresas do ramo de comércio e serviços vão poder se cadastrar no aplicativo ‘Conecta Trabalho’ e inserir suas vagas de emprego. Haverá o compartilhamento das informações das oportunidades na plataforma web com o Whatsapp, que vai possibilitar uma conexão entre as vagas e as pessoas que buscam emprego, com notificação ao usuário.