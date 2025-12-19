Auto de Natal emociona o público que cantou junto, no Largo da Gameleira

O Auto de Natal do Grupo Arretado e o Coro Infantil da Paraíba cativou o público que compareceu, neste domingo (14), ao Largo da Gameleira para mais uma noite de apresentações da programação natalina da Prefeitura de João Pessoa, realizada pela Fundação Cultural (Funjope). As atrações emocionaram o público que cantou junto o repertório marcado pelo espírito natalino e por canções da cultura popular.

Para o diretor-executivo da Funjope, Marcus Alves, as atividades realizadas neste final de semana no Largo da Gameleira foram um sucesso. “Nossa programação de Natal começou desde o início do mês em vários territórios da cidade, com show no Hotel Globo, exposição de presépio na Casa da Pólvora e no Parque Solon de Lucena e, neste final de semana, migramos para o Largo da Gameleira, privilegiando a diversidade da cultura. A gente já tem uma história de sucesso há cinco anos e, neste ano, não seria diferente”, avaliou.

Na sexta-feira (12), foi realizado no Largo da Gameleira o Concerto de Natal, com a Orquestra Sinfônica Municipal, a Banda 5 de Agosto, a Companhia Municipal de Dança e a cantora e atriz Mayana Neiva. Já no sábado (13) subiram ao palco o Coral Canto Livre Meninada e o Coral do Unipê.

Marcus Alves apontou a qualidade artística e estética de todas as apresentações, seja na música, no teatro ou na dança. “Todos os artistas fizeram uma entrega muito bonita para a cidade de João Pessoa. Ficamos muito contentes porque observamos que a política de cultura desenvolvida no governo do prefeito Cícero Lucena está dando muito certo. A gente vê essa resposta muito claramente na adesão do público”, complementou.

Estética regional – O Grupo Arretado apresentou um espetáculo com uma roupagem regional, transformando clássicos natalinos e da MPB com arranjos construídos através do xote, do baião e xaxado. “Nosso Auto de Natal tem a cara da Paraíba e do Nordeste. A história é contada através das músicas, do início ao final e, além das canções como ‘Bom Natal’ e ‘Boas Festas’, o espetáculo traz canções de Roberto Carlos, Rita Lee e Diogo Nogueira, entre outros artistas populares”, afirmou o autor do espetáculo e diretor do Grupo Arretado, Nelson Alexandre.

Os oito atores do Auto cantaram e também tocaram instrumentos como zabumba, triângulo e sanfona. “Nosso objetivo é que a cultura popular seja valorizada e conseguimos isso quando a plateia também canta o espetáculo, isso que é bonito”, complementou Nelson Alexandre.

Canto coral – Quem abriu a noite foi o Coro Infantil da Paraíba, que integra a Orquestra Sinfônica da Paraíba. Com participantes da faixa etária de oito a 15 anos, o grupo fez sua última apresentação do ano em grande estilo. O repertório contou com canções natalinas e sucessos nacionais e internacionais da música popular.

O maestro João Alberto Gurgel agradeceu a Funjope pelo convite e ressaltou a importância de levar o canto coral para outros espaços, além dos teatros e das igrejas. “Os corais estão indo para as praças públicas com repertórios mais abrangentes para alcançar um leque maior de espectadores, que buscam entretenimento e encontram no coral um repertório mais inovador, atual e que interage com o público”, disse. E foi exatamente o que aconteceu na apresentação, com a plateia entoando vários sucessos apresentados, com destaque para o medley de pop/rock que encerrou a performance.

Uma das integrantes do Coro Infantil, Maria Letícia, saiu da apresentação bem satisfeita. “Sempre gosto de me apresentar, é uma emoção muito boa”, contou. Com apenas 11 anos e há três no grupo, ela pretende continuar no ano que vem, quando inscrições para novas vagas serão abertas. O Coro Infantil foi acompanhado pelos músicos Walter José Luís, na percussão, e Mateus Falcão, no teclado.

Resposta do público – A plateia cantou animada com os artistas que se apresentaram neste domingo (14). A turista Kilza Martins veio de Minas Gerais a João Pessoa pela primeira vez e adorou a apresentação. “Eu estava passando pela orla, parei e fiquei. Também vim no sábado e gostei muito. A Prefeitura está de parabéns pelo incentivo à cultura. Estou encantada com a arte de vocês”, expressou.

A turista de Brasília Rosânia Araújo acompanhou tudo com a filha Isabela, de seis anos. “Achei bonito as crianças cantando. Até cantei algumas músicas também”, disse a pequena. A indicação para o evento foi de um amigo da família. “Eu amei. A gente sempre vem a João Pessoa em dezembro porque gostamos muito daqui. A cultura de vocês é algo extraordinário”, ressaltou Rosânia.

Residente em João Pessoa, Cássio Regateiro reuniu a família e amigos para assistir às apresentações. Sobre o Auto Natalino, ele disse que nunca assistiu algo assim. “Foi muito interessante essa incorporação da cultura nordestina nesse tema do Natal. Acho que os instrumentos musicais compuseram muito bem a temática”, comentou.

Confira a programação completa de fim de ano e do Celebra João Pessoa no link https://www.joaopessoa.pb.gov.br/destaque/programacao-celebra-joao-pessoa/