Jovens que nunca se vacinaram contra o HPV devem procurar os serviços de saúde até o final de dezembro

A Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta para que adolescentes e jovens de 15 a 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o Papilomavírus Humano (HPV) procurem, até o fim de dezembro, a unidade de saúde mais próxima ou seu serviço de referência. A mobilização integra a Campanha de Resgate de Não Vacinados, que busca ampliar a proteção desse público e garantir a prevenção contra doenças imunopreveníveis.

A vacinação contra o HPV é fundamental para prevenir infecções que podem evoluir para diferentes tipos de câncer, como os que acometem colo do útero, ânus, pênis, boca e orofaringe. A imunização é feita em dose única, garantindo proteção eficaz e reduzindo significativamente o risco de complicações futuras associadas ao vírus.

Além do público já contemplado no calendário vacinal, crianças de 9 a 14 anos, adolescentes e jovens de 15 a 19 anos devem procurar a unidade de saúde mais próxima para garantir a proteção até o final de dezembro, quando se encerra a campanha de resgate de não vacinados. Também integram o grupo prioritário para receber a vacina pacientes com papilomatose respiratória recorrente, que necessitam de cirurgias frequentes, usuários de PrEP (profilaxia pré-exposição ao HIV) e pessoas imunossuprimidas de 9 a 45 anos, de ambos os sexos.

Fernando Virgolino, enfermeiro e coordenador de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, destaca a importância da vacinação contra o HPV, que está disponível em toda Rede Municipal de Saúde a partir dos 9 anos. “A ampliação da campanha teve como objetivo garantir proteção daquelas pessoas que, por algum motivo, não se vacinaram na faixa etária recomendada, entre 9 e 14 anos. Estamos realizando busca ativa para assegurar que todos recebam a dose. É fundamental que a vacina seja aplicada dentro da idade indicada, pois ela oferece proteção antes da exposição ao vírus”, enfatizou.

O câncer de colo do útero, causado pelo HPV, é o terceiro mais frequente entre as mulheres no Brasil, atrás apenas do câncer de mama e colorretal, com uma taxa de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) estima 17 mil novos casos de câncer de colo de útero entre 2023 e 2025.

Já, o câncer de pênis, embora menos frequente, é igualmente agressivo, com 1,3 casos a cada 100 mil habitantes. Entre 2007 e 2022, o Sistema Único de Saúde (SUS) realizou cerca de 7.790 amputações do órgão genital devido ao câncer, o que reforça a importância da vacinação como medida preventiva.

A atualização vacinal e a proteção contra o HPV estão disponíveis em todas as salas de vacina da Rede Municipal de Saúde, localizadas nas Unidades de Saúde da Família (USFs), Policlínicas Municipais e no Centro de Imunização. Para ampliar o acesso, a Prefeitura de João Pessoa também mantém três pontos móveis com atendimento em horário estendido, localizados no Home Center Ferreira Costa, no Shopping Sul e no Shopping Tambiá.

Documentação – Para a vacinação, é necessário apresentar um documento oficial com foto (ou registro da criança ou adolescente), o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacinação.

Saiba onde se vacinar:

Unidades de Saúde da Família (USFs)

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h

Policlínicas Municipais

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (aos sábados)

Shopping Sul

– Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (aos sábados)

Shopping Tambiá

Todas as vacinas do calendário de rotina

Vacinas de campanha:

– Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

– Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

– HPV: campanha de atualização para o público de 9 a 19 anos.

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (aos sábados)