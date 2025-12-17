Hemodinâmica de Patos realiza procedimento cardiovascular de alta complexidade inédito no Sertão da Paraíba — Governo da Paraíba

O serviço de Hemodinâmica, instalado no Hospital Regional de Patos e gerenciado pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), realizou, nesta semana, mais um procedimento inédito no Sertão da Paraíba, marcando um avanço significativo na oferta de tratamento cardiovascular de alta complexidade na região. Trata-se de uma angioplastia com aterectomia rotacional, técnica avançada conhecida como rotablator, associada à ultrassonografia intracoronariana, um conjunto de métodos utilizados apenas em centros de referência de alto nível no país.

O procedimento foi realizado em uma paciente de 84 anos, moradora de Itaporanga, que apresentava uma lesão grave e altamente calcificada na artéria descendente anterior, considerada a principal artéria do coração. Segundo o cardiologista intervencionista, Jeann Santiago, um dos médicos responsáveis pela realização do procedimento, a condição exigia um tratamento extremamente delicado, com risco elevado, devido à dureza da placa obstrutiva, comparada pelos médicos a uma “pedra” no interior do vaso.

“Para possibilitar a abertura da artéria, a equipe utilizou a aterectomia rotacional, técnica que funciona como uma microfuradeira capaz de desgastar e desobstruir placas de cálcio muito rígidas. Em seguida, com o auxílio do ultrassom intravascular, foi possível medir com precisão a extensão da lesão e determinar o tamanho ideal dos dispositivos a serem implantados. Após a preparação do vaso, foram colocados dois stents farmacológicos, completando o processo de revascularização”, explicou o cardiologista.

O procedimento foi conduzido, também, pelo cardiologista intervencionista Luan Martins, além do apoio de uma equipe multiprofissional. “Foi um procedimento de extrema complexidade, algo que antes só era feito em centros maiores. Conseguimos tratar uma lesão muito calcificada com total segurança e eficácia, utilizando recursos de ponta. É uma conquista para a Hemodinâmica de Patos e, principalmente, para a população do Sertão”, destacou Jeann Santiago.

De acordo com a equipe, a paciente evoluiu bem e recebeu alta hospitalar no dia seguinte ao procedimento, sem intercorrências. A realização do método reforça o avanço tecnológico e profissional da Hemodinâmica de Patos e amplia a capacidade de tratamento cardiovascular de alta complexidade na região, garantindo mais segurança e qualidade de vida aos pacientes.