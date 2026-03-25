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GESTÃO CONVOCA SERVIDORES MUNICIPAIS PARA CENSO PREVIDENCIÁRIO E RECADASTRAMENTO FUNCIONAL

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Através da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (Seagep) e do Instituto de Previdência de São José do Seridó (IprevSJS), a Gestão Municipal realizará entre os dias 1º de outubro a 12 de novembro de 2021, a realização do Censo Cadastral Previdenciário e Recadastramento Funcional de Servidores.


“De caráter obrigatório para todos os servidores públicos titulares de cargo efetivo, ativos, aposentados, pensionistas e seus dependentes, da Administração Pública Direta, Autarquias e Poder Legislativo, o Censo Cadastral Previdenciário dos segurados do Iprev tem por finalidade a criação, atualização e consolidação do Cadastro Nacional de Informações Sociais dos Regimes Próprios de Previdência Social”, esclareceu Maria Francinete de Medeiros, coordenadora-geral do Censo Cadastral Previdenciário.


O Censo Cadastral Previdenciário dos aposentados e pensionistas será realizado na sede administrativa do Iprev, localizada na Rua Joaquim Loló, no horário entre 07h30 e 12h. Quanto aos servidores ativos, o Censo Cadastral Previdenciário será realizado na sede da Prefeitura Municipal, na Rua Vicente Pereira, no horário das 07h30 e 12h.


COMPETÊNCIAS


O IprevSJS realizará entrevistas com aposentados e pensionistas, enquanto a Seagep com os servidores ativos. Será de responsabilidade dos servidores públicos titulares de cargo efetivo, ativos, aposentados e pensionistas, apresentar documentação própria e de dependentes.


DECRETO N° 298/2021


Para mais detalhes sobre o Censo (documentos necessários, datas de recadastramento por setor e etc) acesse o:




EDITAL DE CONCOCAÇÃO


Confira mais informações :




PASSO A PASSO


Confira vídeo e esclareça suas dúvidas sobre o MEU INSS: www.youtube.com/watch?v=afKK3cfHQu4



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