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Centro da Pessoa Idosa prepara confraternização de fim de ano e anuncia período de matrículas

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Um momento para celebrar as conquistas e se confraternizar. Essa é a proposta da festa de encerramento das atividades de 2025 do Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa (CRMPI), que funciona no bairro do Altiplano e atende pessoas com mais de 60 anos. O encontro, que vem sendo preparado com muito carinho, acontece no próximo dia 18, a partir das 14h.

Será uma programação especial que, segundo a coordenadora, Mariângela Pontes, propõe celebrar a convivência, a amizade e o aprendizado dos alunos, servidores e familiares. De acordo com a gestora, além do Grupo de Dança Baila Comigo, o evento contará com a apresentação de coral, exibição de vídeos do Projeto de Dança, bem como a exposição de trabalhos manuais realizados pelos próprios alunos. “A gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice Leo Bezerra reforça o compromisso de cuidar dos idosos e oferecer atividades que incentivam seu bem-estar e integração”, ressaltou.

O Centro da Pessoa Idosa está vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de João Pessoa (Sedhuc) e, desde sua fundação, vem atuando no intuito de promover a saúde e o bem-estar físico e mental da população idosa da Capital. Através de ações protetivas e preventivas, o “espaço de cuidado e atenção” busca, de forma gratuita, auxiliar na construção de um envelhecimento mais ativo e salutar.

Mariângela Pontes enfatiza que, para além da festa oficial de encerramento das atividades anuais, as turmas vêm promovendo, nos últimos dias, “suas próprias comemorações paralelas, sempre com muita criatividade e alegria”.

Matrículas – O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa tem atualmente cerca de 650 alunos, entre homens e mulheres. Um espaço de convivência e aprendizado, essencial para a promoção da qualidade de vida e interação da pessoa idosa.

As inscrições para 2026 irão acontecer entre os dias 12 e 30 de janeiro, tanto para veteranos quanto para novatos. Os documentos necessários para realização das matrículas são: CPF, RG, comprovante de residência, Cartão SUS e atestado cardiológico. Já o retorno do recesso, com o início das aulas, está previsto para o dia 2 de fevereiro.

O espaço oferece nos dois turnos uma variedade de cursos e oficinas, como: câmbio; alongamento e aeróbica; escuta individual; ginástica gerontológica; musculação e funcional; hidroginástica; oficina da memória; artesanato (linha); dinâmica de grupo; aeróbica dançante; yoga; e grupos de estudos, encontro e crescimento na longevidade.

Para o próximo ano, de acordo com a coordenadora do Centro, está sendo estudada a possibilidade de abertura de novas turmas, bem como de novas modalidades.

O Centro de Referência Municipal da Pessoa Idosa está localizado na rua Ana Guedes de Vasconcelos, nº 262, Altiplano. O horário de atendimento é das 8h às 17h.

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