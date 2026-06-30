Canetas emagrecedoras são roubadas de farmácia em João Pessoa

Assalto foi registrado por câmeras de segurança.. Foto: Reprodução/TV Cabo Branco

Três homens assaltaram uma farmácia e levaram todo o estoque de canetas emagrecedoras, em João Pessoa. A ação, que foi registrada por câmeras de segurança, aconteceu na manhã desta quinta-feira (11), no bairro de Mangabeira.

Os suspeitos armados chegaram na farmácia a pé e anunciaram o assalto. No momento da ação, estavam no local cinco funcionários e um cliente, e todos foram feitos de reféns.

Eles foram até a geladeira, onde as canetas emagrecedoras ficavam armazenadas, e levaram todo o estoque. Os suspeitos também assaltaram o caixa e pegaram os celulares de dois funcionários.

Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado ou preso, e a Polícia Civil investiga o caso.