a trajetória de Tarciana Medeiros

Tarciana Medeiros foi incluída pela terceira vez no ranking da Forbes .. Walter Campanato/Agência Brasil

A paraibana Tarciana Medeiros, presidente do Banco do Brasil, foi eleita uma das mulheres mais poderosas do mundo em 2025 pela revista Forbes. É a terceira vez consecutiva que ela figura na publicação. Única brasileira no ranking, Tarciana tem uma história de superação, tendo começado a vida profissional trabalhando como feirante.

A edição 2025 da lista coloca Tarciana entre as 100 mulheres mais influentes do mundo, no 18ª lugar. Na lista anterior, de 2024, ela ocupou a 18ª posição. Na primeira vez em que apareceu no ranking, já havia se destacado entre as 50 líderes globais de maior projeção, na 24ª colocação.

A publicação destaca não apenas sua atuação à frente do Banco do Brasil, como também o papel histórico de Tarciana como a primeira mulher a presidir o banco em mais de 200 anos de existência.

Para a Forbes, Tarciana é vista como uma “defensora apaixonada” de políticas ambientais, destacando o discurso que ela fez na Assembleia Geral da ONU, em 2023, no qual ressaltou a necessidade de ampliar o financiamento para empresas sustentáveis.

Tarciana Medeiros. Foto: FErnando Santos/BB. Tarciana Medeiros. Foto: FErnando Santos/BB

A trajetória de Tarciana

Tarciana é bacharela em Administração de Empresas e pós-graduada em Administração e Marketing e em Liderança, Inovação e Gestão.

Nascida em Campina Grande, ela começou a carreira profissional como feirante em 1988. Dez anos depois foi professora.

A trajetória no Banco do Brasil teve início no ano de 2000, tomando posse na agência Posto da Mata (BA). Assumiu o primeiro cargo de gestão no BB em 2002.

No BB passou por diversas áreas, do varejo às superintendências regionais, com experiência no Norte, Nordeste e Distrito Federal.

“Venho de uma origem muito humilde, mas tenho plena consciência da posição que ocupo, e sei da importância dessa posição, que traz muito significado, só que não pode ficar só na questão simbólica da nomeação, então a gente tem buscado ações concretas no dia a dia” afirmou ela em entrevista à TV Cabo Branco, em 2023.

As mulheres mais poderosas

Segundo a Forbes, a 22ª edição do ranking reflete a força de mulheres que, mesmo diante de desafios globais, como perdas de empregos, o avanço da “manosfera” e disputas políticas, mantêm influência e capacidade de impacto.

Juntas, as 100 líderes eleitas movimentam um poder econômico estimado em US$ 37 trilhões e influenciam mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo.

O topo da lista de 2025 é formado por: