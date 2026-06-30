Vigilância Sanitária de João Pessoa realiza apreensão de quatro máquinas de bronzeamento artificial

Após a interdição de cabines de bronzeamento artificial, ocorrida no último mês de setembro, fruto de uma ação denominada ‘Bronze Seguro’, a Gerência de Vigilância Sanitária de João Pessoa realizou, na última quarta-feira (10) e nesta sexta-feira (12), a segunda etapa da operação, que resultou na apreensão de quatro equipamentos em estabelecimentos que ofereciam este tipo de procedimento na Capital.

O recolhimento dos equipamentos já faz parte da segunda etapa da ação, que foi realizada em estabelecimentos que faziam procedimentos de bronzeamento artificial, de finalidade estética, utilizando cabines artesanais e lâmpadas fluorescentes de alta potência com emissão de raios UV, o que é vedado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conforme RDC nº56/2009 e Resolução – RE 1.260/2025.

“Nesta segunda etapa, com o objetivo de assegurar o cumprimento da legislação vigente, foram conduzidas ações de recolhimento das cabines interditadas, destinadas ao devido descarte e/ou inutilização, em conformidade com critérios técnicos para a separação adequada dos resíduos”, destacou Victor Viana, gerente da Vigilância Sanitária de João Pessoa.

As apreensões contaram com o apoio operacional da Guarda Civil Metropolitana (GCM) e do Departamento de Coleta Seletiva da Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur). Durante as diligências, dois estabelecimentos não puderam ser inspecionados por se encontrarem fechados ou sem indícios de continuidade das atividades.

De acordo com a Vigilância Sanitária de João Pessoa, o combate à prática ilegal do bronzeamento artificial constitui medida essencial para a proteção da saúde pública e para a prevenção de danos significativos à integridade física dos indivíduos.

Fiscalização e denúncias – O trabalho de fiscalização e orientação da Vigilância Sanitária é contínuo e acontece rotineiramente em estabelecimentos de diversos segmentos. Além disso, o consumidor pode formular denúncias ao órgão sempre que constatar irregularidades.

A denúncia pode ser registrada através do número de telefone 3213-7545; por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ ou através da Ouvidoria Setorial da Saúde pelo número 160 ou WhatsApp (83) 98845-5002.

A Vigilância Sanitária de João Pessoa está localizada na Avenida Epitácio Pessoa, no bairro da Torre. O atendimento presencial é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, sem intervalo para almoço.