Parque das Três Ruas tem programação cultural até 20 de dezembro no Recanto das Crianças

O Parque das Três Ruas, no bairro dos Bancários, segue movimentando a cena cultural de João Pessoa com uma agenda especial que se estende até 20 de dezembro, realizada no Recanto das Crianças, espaço que integra o parque. É ao lado da Biblioteca Anayde Beiriz, instalada dentro do próprio Recanto, que acontecem as apresentações culturais que vêm reunindo moradores em torno da literatura, da música e da convivência comunitária.

A programação de fim de ano começou no dia 7 de dezembro, com uma edição do ‘Pôr do Som’, em parceria com o projeto Música para Todos. A abertura trouxe ao palco a cantora Helayne Cristini, com samba de raiz, e o Cavalo Marinho Raiz Cultural, comandado pelo Mestre Zequinha, celebrando a cultura popular no espaço ao ar livre.

Até o dia 20, o calendário inclui novas rodas de samba, sarau de poesia, apresentações de louvor, atividades esportivas e programação dedicada às tradições natalinas, como o tradicional Jantar da Misericórdia, além do Balaio Cultural do Forró e um grande sarau com contação de histórias.

O presidente do comitê gestor do parque, João Eduardo Melo, destaca o caráter comunitário das ações. “Este é um momento muito especial para nossa comunidade. A semana pré-Natal e Réveillon no Recanto das Crianças foi pensada com carinho para aproximar ainda mais as famílias, fortalecer nossos laços e celebrar aquilo que temos de mais precioso: a convivência e o amor ao próximo. Convido todos a trazerem suas famílias, suas cadeiras e seus coolers e viverem conosco essa festa de união e alegria no Parque das Três Ruas”, afirmou.

Confira a programação completa:

13/12 (Sábado) – 17h: Pôr do Som: Roda de samba com Batucada Roots

16/12 (Terça) – 18h: Sarau de Poesias com a Academia Paraibana de Poesia

18/12 (Quinta) – 18h: Louvor no Parque – noite de fé e espiritualidade

19/12 (Sexta) – 16h: Campeonato de Basketball

19/12 (Sexta) – 18h: Natal Vem Cuidar de Mim: Jantar da Misericórdia

20/12 (Sábado) – 17h: Pôr do Som: José Honorato, Forró Encabulado e Trio Chá Preto

Literatura e arte a céu aberto – Instalada dentro do Recanto das Crianças, a Biblioteca Anayde Beiriz, conhecida pelas geladeiras adaptadas como estantes de livros, tornou-se um marco de sustentabilidade, literatura e cidadania no Parque das Três Ruas. O projeto, fruto da parceria entre a Secretaria de Meio Ambiente (Semam), o comitê do parque e a Academia Paraibana de Poesia (APP), funciona no sistema “pegar um livro, doar um livro” e fortalece o acesso à leitura em espaço público.

A presidente da APP, Francisca Vânia, idealizadora da iniciativa, ressalta o papel cultural do local. “Desde a inauguração que a gente faz as coisas mais lindas aqui nessa biblioteca, com contações, saraus poéticos, cantatas, declamações. Esses eventos também só são possíveis porque conseguimos que todos os poetas e artistas se engajem e participem sem cobrar nada; fazem só pelo amor à arte, à literatura, à palavra, à poesia”, destacou.

O presidente da AMCBU, Américo Cabral, ressalta que a presença da biblioteca e da programação cultural devolveu hábitos coletivos aos moradores. “A localização dos Bancários é privilegiada, ladeada pela UFPB e com uma grande camada de estudantes. O público é sedento de cultura. Com o parque, a gente voltou a ter piqueniques, encontros, reuniões ao ar livre. O projeto da gelateca tem sido de uma aceitação fantástica”, disse.

Serviço:

Local: Recanto das Crianças – Parque das Três Ruas

Endereço: Rua Bancário Waldemar de Mesquita Accioly (próximo à quadra de basquete)

Programação atualizada em: