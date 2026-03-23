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HUs em João Pessoa e Campina Grande realizam mutirão com 4.200 atendimentos neste sábado

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Divulgação. Foto: Divulgação

O Hospital Universitário Lauro Wanderley (HULW-UFPB) e o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFPB) realizam neste sábado (13) mutirões com previsão de cerca de 4.200 atendimentos, entre consultas, cirurgias e exames.

No HULW, a previsão é de 2.500 atendimentos para pacientes que estão aguardando na fila da regulação, contemplando 90 cirurgias, 278 consultas especializadas e 2.206 exames, entre laboratoriais e de diagnóstico por imagem. Além disso, também serão feitos 100 atendimentos dermatológicos gratuitos de prevenção ao câncer de pele em alusão ao dezembro laranja.

As consultas dermatológicas serão o único tipo de procedimento do mutirão por demanda espontânea, não sendo necessário agendamento prévio. A ação gratuita tem o objetivo de realizar o diagnóstico precoce e dar encaminhamento aos casos de câncer de pele, se confirmados. Pacientes que possuem lesões suspeitas, histórico familiar ou muitas pintas podem participar da ação.

Já no HUAC, a programação local contemplará a realização de aproximadamente 600 consultas ambulatoriais, distribuídas entre as especialidades de nefrologia, ginecologia, cardiologia, infectologia, pneumologia, gastroenterologia, dermatologia, neurologia e cirurgia geral. Também estão planejadas 300 consultas de demanda espontânea em dermatologia, fortalecendo a ampliação do acesso a atendimentos especializados.

Ao longo da ação, o hospital também realizará 60 pequenas cirurgias ambulatoriais, em procedimentos de cirurgia geral e de cabeça e pescoço; além de 50 exames de ultrassonografia e cerca de 1.000 exames laboratoriais. No bloco cirúrgico, estão programadas 25 cirurgias eletivas, contemplando proctologia, cirurgia pediátrica, cirurgia geral e ginecologia – com procedimentos como histerectomia, ooforectomia, correção de hérnias, postectomias, hemorroidectomias e outras intervenções.

As consultas dermatológicas, assim como no HUAC, acontecerão de forma espontânea, ou seja, não há marcação prévia. Para acessar os especialistas, serão distribuídas 300 senhas a partir das 8h por ordem de chegada. Todos os demais procedimentos, exames e consultas só serão realizados com agendamento prévio ou através da fila de regulação da Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba (SES).

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