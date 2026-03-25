Concerto de Natal da Prefeitura de João Pessoa encanta população e turistas no Largo da Gameleira

O público atendeu ao chamado e lotou o Largo da Gameleira na noite desta sexta-feira (12) para prestigiar o Concerto de Natal, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Em um só palco a Orquestra Sinfônica Municipal, a Banda 5 de Agosto, a Companhia Municipal de Dança e a cantora e atriz Mayana Neiva encantaram a plateia que também pode admirar a Bandinha do Papai Noel e os personagens natalinos.

O vice-prefeito de João Pessoa, Leo Bezerra, prestigiou o Concerto de Natal e destacou a parceria da Câmara Municipal de João Pessoa em ajudar a construir a cidade que a “gente tanto ama e a fazer grandes eventos como esse”. “Hoje é um dia muito especial, com pessoas especiais. A família pessoense está aqui hoje para curtir e estamos fazendo um belo Natal por toda a cidade. É esse o sentimento que a gente quer passar, de uma cidade que cuida, que acolhe, que recebe o turista, mas também está pronta para o morador daqui curtir os grandes eventos como esse, como foi Roberto Carlos, o de Frei Gilson que vamos ter no Busto de Tamandaré, o Réveillon e o Forró Verão que vai bombar”, declarou.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirmou que foi uma noite muito especial. “Pelo quarto ano consecutivo estamos realizando este concerto, sempre trazendo novidades. Este ano, integramos a cantora e atriz Mayana Neiva, junto à Companhia Municipal de Dança, a Orquestra Sinfônica Municipal e a Banda 5 de Agosto num concerto lindo, com um repertório muito nordestino, brasileiro, mas, ao mesmo tempo, muito global, internacional”, analisou.

Isso, conforme o diretor, mostra o perfil de João Pessoa em ser uma cidade acolhedora, que se abre também para as perspectivas internacionalistas. “A equipe da Funjope se dedica constantemente a esse tipo de atividade e nós ficamos muito felizes por poder ofertar à cidade um concerto de tamanha grandeza. A Mayana Neiva foi impecável no palco, assim como os nossos músicos, musicistas, os bailarinos e bailarinas. Estão, todos de parabéns e quem ganha com isso é o público, é a sociedade de João Pessoa. A nossa política de cultura, estimulada pelo prefeito Cícero Lucena e pelo prefeito Leo Bezerra, é centrada nesse princípio de fazer cultura para a sociedade, abrir a cultura para a sociedade pessoense e paraibana”, acrescentou.

O gerente executivo da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, Samuel Espinoza, comemorou o sucesso da noite. “Depois de uma temporada de concertos no Centro Cultural São Francisco, sempre lotado, com sinfonias de Mendel, Beethoven, de Mozart, de Schubert, terminar o ano com música brasileira e nordestina é um presente de Natal para a Orquestra. Um evento lindo, a Banda 5 de Agosto muito afinada e brilhante, e tudo isso emoldurado pela grande solista Mayana Neiva e a Companhia Municipal de Dança maravilhosa. Um espetáculo, um presente para nós músicos e também um presente enorme para a comunidade”, pontuou.

Para a coordenadora da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, Stella Paula Carvalho, foi um momento muito especial. “Estamos muito felizes por ter essa oportunidade mais um ano, não só a Companhia dançar, mas com a música ao vivo com a Orquestra Sinfônica, a Banda 5 de Agosto, e ainda mais com Mayana Neiva, com quem tivemos um contato maior na Paixão de Cristo e um entrosamento muito bom. É uma artista completa e uma pessoa maravilhosa. O coração está muito grato, principalmente porque este foi um ano muito importante para a Companhia, com bons trabalhos em Fernando de Noronha e Recife (PE), Bonito e Corumbá (MS), Natal (RN). Que 2026 seja melhor ainda”, afirmou.

A atriz Mayana Neiva, que cantou para o público, também afirmou estar muito feliz em participar desse evento de Natal. “É um sonho realizado com os meus, na minha terra, cantando um repertório lindo, do coração, da alma. Cantando as músicas da nossa cultura e músicas bonitas do mundo que conversam com esse tema natalino, de fim de ano. É uma grande alegria. Sou encantada pelo trabalho do maestro Rogério Borges, os arranjos que ele fez são fenomenais nesta primeira vez que canto com uma orquestra. Estou me sentindo muito iniciada no mistério mágico, aqui na praia, com o vento do mar. É só amor, gratidão e alegria”, avaliou.

Durante o evento, Mayana Neiva recebeu o título de cidadã pessoense dos vereadores Guguinha Moov Jampa e Damásio Franca. “Eu estou muito honrada, sem palavras. Me fizeram chorar antes de começar. Tenho muito orgulho de ser paraibana. Aqui aprendi a ser gente e um ser humano melhor”, agradeceu.

Repertório – O repertório preparado para o Concerto de Natal levou para o público canções conhecidas como Frevo Mulher, ⁠Deus cuida de mim, ⁠Romaria, ⁠Hallelujah, ⁠Hino ao Amor, ⁠Lamento Sertanejo, ⁠Espumas ao Vento, Feira de Mangaio, Que nem jiló e Maria, Maria.

Público – A Funjope disponibilizou cadeiras para o público, com área de acessibilidade para idosos e cadeirantes. O funcionário público Rafael Brandão destacou a importância desse espaço. “É uma oportunidade de ver uma atração cultural gratuitamente. É uma iniciativa muito bacana. Todo ano participo dos eventos da Prefeitura e é sempre bom contar com esse espaço específico”.

A assistente social Maria da Penha Fernandes disse que achou o evento maravilhoso. “É uma ideia fantástica. Eu fico muito feliz que a nossa cidade tenha essa atitude, porque cultura é tudo, um povo sem cultura não tem vida. Vejo isso como um grande presente para João Pessoa”, destacou.

De Minas Gerais, o programador de manutenção Hilton Pedrosa Silva e a analista de qualidade Daiene Suliman dos Santos comemoram o fato de estar em João Pessoa numa época tão bonita. “Está sendo uma experiência muito boa, inclusive, no hotel onde estamos hospedados, teve um concerto ontem. Estamos gostando muito, chegamos numa época excelente e não poderia ser melhor”, disse ele.

Daiene também aprovou a programação. “Eu estou amando. Está sensacional. É uma programação que traz um pouco de diversidade para as pessoas que não têm acesso a esse tipo de música e esse tipo de cultura. Não conheço muito de João Pessoa, mas falando de Minas, tem região que não tem acesso mesmo, não conhece. Isso é cultura, é educação, é aprendizado, fazendo com que as crianças já cresçam com uma consciência e uma visão do que é música. É algo muito importante e a Prefeitura está de parabéns. Uma excelente iniciativa”, avaliou.

Fim de semana – A programação natalina da Prefeitura de João Pessoa segue, neste final de semana, com diversas atividades no Largo da Gameleira, a partir das 18h. A Bandinha do Papai Noel, com personagens natalinos, estará presente para animar quem estiver no local.

Neste sábado (13), o público vai poder conferir a apresentação do Coral Canto Livre Meninada, da Escola Municipal Índio Piragibe. Já às 19h, será a vez do Coral do Unipê.

Para o domingo (14) está programada a participação do Coro Infantil da Paraíba, do maestro João Alberto Gurgel, a partir das 18h. Em seguida, às 19h, será encenado o Auto de Natal com o Grupo Arretado.