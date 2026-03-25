Colégio da Polícia Militar abre mais 411 vagas já para o ano letivo de 2026 — Governo da Paraíba

O Diário Oficial deste sábado (13) publicou um edital com mais 411 vagas para estudantes que têm interesse em estudar no Colégio da Polícia Militar da Paraíba. As vagas já são para o ano letivo de 2026, com oportunidades para todo o ensino fundamental 2 (do 6º ano até o 9º ano).

Fique atento para não perder o prazo – O prazo de inscrições será mais curto e acontecerá de forma presencial na secretaria do Colégio da Polícia Militar (Rua Maria Alves da Silva, s/n°, Mangabeira VII, João Pessoa), das 8h às 16h, nos dias 15, 16, 17, 18 e 22 deste mês. Para se inscrever, é necessário levar: declaração original da escola de origem, constando o ano que o interessado está cursando ou que tenha concluído com aprovação no ano de 2025, devidamente assinada pelo Gestor ou Secretário Escolar (válida por 30 dias); documento de identidade do responsável legal pelo candidato e original e cópia da certidão de nascimento do (a) candidato (a), RG e CPF. O sorteio das vagas para os inscritos já será nos dias 06 e 07 de janeiro de 2026, a partir das 9h, no auditório do Colégio.

São 235 vagas para filhos e netos de policiais militares da Paraíba e 157 de ampla concorrência. O edital disponibiliza também 19 vagas para Pessoas com Deficiência (PcD). A distribuição por séries está disponível na página 18 do Diário Oficial deste sábado (13).

A matrícula dos contemplados no sorteio acontecerá já em janeiro, do dia 12 ao dia 20. A abertura de novas vagas foi realizada com a expansão do Colégio da Polícia Militar, que terá um prédio anexo entregue em fevereiro. No começo deste mês, tinham sido sorteadas 143 vagas para o 6º ano do Ensino Fundamental II, para o 9º ano do Ensino Fundamental II e para a 1ª Série do Ensino Médio Integrado. Agora, com as novas 411 vagas, o Colégio da Polícia Militar terá o maior número de vagas abertas de toda sua história, com 554 oportunidades, no total, para quem sonha em estudar nesta referência do ensino público.