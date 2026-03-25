Centro de Controle de Zoonoses da Capital realizou mais de 2.600 castrações em 2025

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), serviço da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, entre janeiro e a primeira semana de dezembro deste ano, 2.647 castrações, sendo 2.140 procedimentos em gatos e 507 em cães. As cirurgias foram realizadas em grande parte no bloco cirúrgico do Centro, mas desde o mês de agosto, o serviço foi reforçado com um Castramóvel, que realizou 385 procedimentos percorrendo os bairros da Capital.

“A castração é um procedimento cirúrgico e oferece vantagens diretas aos animais e à saúde pública. Para os animais, previne doenças graves, como tumores de mama, câncer testicular, reduz comportamentos relacionados ao instinto reprodutivo, aumenta a expectativa e qualidade de vida e previne gestações indesejadas. Para a saúde pública, auxilia no controle populacional de cães e gatos, reduz o risco de transmissão de zoonoses, além da diminuição de acidentes, agressões e ocorrências envolvendo animais soltos e da economia de recursos públicos relacionados a resgates, abrigos e tratamentos emergenciais”, explica a diretora do Centro de Controle de Zoonoses da Capital, Gabriela Azevedo.

A castração é indicada para animais saudáveis, entre 1 e 5 anos de idade. Para a segurança do procedimento, é preciso avaliação prévia com médico veterinário que fará as recomendações prévias para o preparo da cirurgia e do pós-cirúrgico. “Disponibilizar castrações gratuitas na rede pública é uma medida estratégica de saúde pública que garante uma cidade mais segura e saudável”, reforça a diretora.

Um dos animais castrados pelo serviço foi a dálmata Julie, de 1 ano. “Foi algo bem tranquilo a solicitação, todo o atendimento no Centro também foi ótimo, a equipe muito atenciosa e realmente preparada. A gente fica com receio por ser serviço público, mas me surpreendeu bastante”, relata o tutor, Jackson Oliveira.

Como solicitar a castração – O tutor deve acessar o aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’ e fazer o cadastro do animal. Com o app em mãos, o usuário deve ir até na categoria ‘animais’ e clicar na opção ‘bem-estar animal’, onde será direcionado aos serviços disponíveis. Nesta página, ele terá acesso a aba de ‘agendamento castração zoonoses’, além de outros serviços da Prefeitura de João Pessoa que também realizam a cirurgia, como o Hospital do Pet e a Clínica Pet.

O agendamento será feito de acordo com a disponibilidade do serviço, que entrará em contato para informar sobre o dia e horário do procedimento e outras orientações prévias.