Vital do Rêgo é reeleito presidente do TCU para 2026

divulgação/TCU

O plenário do Tribunal de Contas da União (TCU) confirmou, nesta quarta-feira (3), a recondução do paraibano Vital do Rêgo à presidência da Corte para o exercício de 2026. A votação, unânime, também reelegeu o ministro Jorge Oliveira como vice-presidente.

O processo foi conduzido pelo ministro Benjamin Zymler e seguiu o critério de antiguidade, em linha com a tradição da instituição.

Por se tratar de uma recondução, a cerimônia de posse ocorreu durante a sessão extraordinária. A Presidência do TCU tem mandato de um ano, com possibilidade de renovação por igual período.

Discurso do presidente

Durante a solenidade, Vital do Rêgo afirmou que a recondução amplia o compromisso com o trabalho desenvolvido à frente do Tribunal.

“Receber essa aprovação unânime certamente nos dá uma responsabilidade cada vez maior em cumprir as expectativas que os senhores tiveram sobre nós e renovam agora”, declarou.

O ministro também fez uma breve retrospectiva da trajetória política que o levou até o TCU. Antes de chegar à Corte, em 2014, Vital passou por 15 eleições ao longo de 27 anos. Foi vereador em Campina Grande, deputado estadual e federal, e senador pela Paraíba.

“Eu tive 15 encontros com a urna em 27 anos. Essa reação sempre vinha carregada de expectativa, ansiedade e uma série de sentimentos de que você estaria sendo julgado naquele momento. […] Hoje, eu gostaria muito de agradecer aos senhores, porque a sensação é outra. Ao lado desse extraordinário amigo, Jorge Oliveira, vice-presidente e corregedor, fomos a julgamento –não os nossos nomes, mas a nossa estratégia, nossa ação e nosso desempenho”, disse Vital do Rêgo.