Prefeitura inicia nesta quinta-feira vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório em gestantes

A Prefeitura de João Pessoa inicia, nesta quinta-feira (4), a partir das 12h, a vacinação contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B, agora incluída no calendário de imunização das gestantes. A prevenção terá início no Centro Municipal de Imunização (CMI), nas Policlínicas Municipais e em três pontos móveis montados para ampliar o acesso ao público. A partir da próxima terça-feira (9), as doses também estarão disponíveis em todas as salas de vacinas das unidades de saúde da família (USF).

A medida vem garantir a proteção das gestantes e seus recém-nascidos, reduzindo riscos de complicações graves por VSR nos primeiros meses de vida. A vacina, que é aplicada em dose única, é indicada para mulheres a partir da 28ª semana de gestação e não possui restrição de idade materna. Seu principal objetivo é induzir a produção de anticorpos contra o VSR, promovendo a transferência de anticorpos para o feto, garantindo proteção ao recém-nascido nos primeiros seis meses de vida.

De acordo com o Ministério da Saúde, essa estratégia de vacinação é fundamental para garantir maior equidade no acesso à proteção para todas as gestantes e seus lactentes. Além disso, a vacinação materna reduz significativamente o risco de hospitalizações e complicações graves causadas pelo VSR nos recém-nascidos, especialmente no período crítico dos primeiros meses de vida.

“Este é mais um avanço do Sistema Único de Saúde, que visa garantir proteção a quem mais precisa. A mãe, ao ser vacinada, transfere anticorpos para o feto, que nasce já protegido contra o vírus, proporcionando uma proteção passiva que dura até os primeiros meses de vida, período em que o bebê está mais vulnerável a infecções respiratórias”, ressaltou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A vacina é contraindicada para gestantes com hipersensibilidade a algum dos seus componentes. Além disso, deve ser aplicada com cautela em mulheres que apresentem febre no momento da aplicação; possuam distúrbios de coagulação, como trombocitopenia; sejam imunocomprometidas, incluindo aquelas em uso de imunossupressores; e estejam com menos de 24 semanas de gestação, pois a vacina não foi estudada para este grupo.

Bronquiolite e pneumonias – O VSR é um dos principais vírus responsáveis por doenças respiratórias graves em crianças menores de dois anos, sendo a causa de aproximadamente 75% dos casos de bronquiolite e 40% das pneumonias nessa faixa etária. Como não existe tratamento específico para a infecção viral, o manejo é focado em cuidados de suporte, como oxigenoterapia, hidratação e broncodilatadores.

Em 2025, até 15 de novembro, o Brasil registrou mais de 43 mil casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) devido ao VSR. Desses, 82,5% ocorreram em crianças menores de dois anos, o que destaca a vulnerabilidade deste grupo ao vírus.

Outras vacinas para as gestantes – Dupla adulto (dT), que protege a gestante contra a difteria e tétano acidental e os recém-nascidos contra a difteria e o tétano neonatal; Vacina dTpa, que é a tríplice bacteriana acelular do tipo adulto – difteria, tétano e pertússis, além de proteger a gestante e evitar que ela transmita a coqueluche (causada pela bactéria Bordetella pertussis) ao recém-nascido; e hepatite B – a doença é causada por vírus e pode ser transmitida da mulher para o bebê durante a gravidez, no momento do parto ou, até mesmo, durante a amamentação. Há as recomendações também para a administração das vacinas que protegem contra Influenza e Covid-19.

Para mais informações sobre orientações e administração das vacinas, a gestante pode falar com a médica obstetra ou procurar um serviço de saúde mais próximo de sua casa.

VSR – O Vírus Sincicial Respiratório é uma das principais causas de infecções respiratórias graves em crianças pequenas, sendo responsável por internações e, em casos mais graves, até óbitos. A vacinação é uma medida preventiva essencial para reduzir os impactos do vírus, especialmente durante o período de sazonalidade, quando as infecções tendem a aumentar.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto, Cartão SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Confira os pontos de vacinação em João Pessoa:

Policlínicas Municipais

Horário: 8h às 16h

Centro Municipal de Imunização

Horário: 8h às 16h

Home Center Ferreira Costa

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 8h às 16h (sábados)

Shopping Sul

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta-feira) e das 10h às 16h (sábados)

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta-feira) e das 9h às 16h (sábados)