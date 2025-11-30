Tradicional Baile do Menino Deus, no Recife, tem prévia no dia 14

Por MRNews



Um cortejo com personagens e sons de reisados, pastoris, maracatus, guerreiros, cavalo-marinho, orquestras sinfônicas e de frevo deve tomar as ruas do Recife Antigo no próximo dia 14.

Em uma prévia inédita, os mais de 300 artistas do tradicional espetáculo Baile do Menino Deus: Uma brincadeira de Natal promovem esse evento multicultural a partir das 16h.

Percorrerão as ruas os personagens do espetáculo, o que incluem os cantores, músicos e bailarinos da ópera popular unidos às agremiações populares, urbanas e rurais, do estado.

Saúde anuncia R$ 9,8 bi para adaptar SUS a mudanças climáticas

Brasileiros ficam fora do pódio na Copa do Mundo de skate street

A ideia, segundo o diretor do espetáculo, Ronaldo Correia de Brito, é levar para fãs e turistas as brincadeiras populares do ciclo natalino e carnavalesco do Nordeste.

“As cantigas de Lapinha e de Pastoril, por exemplo, terminaram se tornando marchas de bloco aqui no Recife”, diz o diretor.

Foi o dramaturgo que criou o espetáculo para contrapor símbolos estrangeiros que tomam conta do país nesta época do ano, como renas, trenós, neve e Papai Noel. O espetáculo se tornou Patrimônio Imaterial da cidade ao atrair mais de 70 mil pessoas às apresentações.

Referências múltiplas

O Baile interpreta a passagem bíblica com liberdade criativa para narrar a peregrinação de dois brincantes populares, chamados de Mateus, pela casa onde nasce o sagrado. A busca traz criaturas fantásticas da tradição, manifestações culturais legadas pela confluência dos povos formadores (negro, indígena e ibérico) e esbarra na dificuldade de abrir a porta da casa.

Namorado da mãe de Mel Maia reaparece e expõe verdade

Ingra Soares anuncia fim do casamento com Zé Vaqueiro após seis anos de união

A encenação reúne, no palco, manifestações como cantigas, danças, brincadeiras, costumes, rezas, figuras folclóricas. A encenação incorpora elementos das matrizes afrodescendente e indígena.

Em 2025, nomes como Flávio Leandro, expoente do forró, e Maestro Spok, ícone do frevo e do jazz brasileiros, estão no elenco do espetáculo.

O diretor do espetáculo diz que o baile incorpora elementos da cena contemporânea.

“Nós somos um espetáculo grandioso. O Recife se vê, se identifica e ama esse espetáculo”, diz Ronaldo Correia de Brito.

Arte popular

Os bailarinos são egressos de escolas populares de frevo e dançam em caboclinhos e maracatus, com formação popular. Ele acrescenta que estarão presentes artistas do hip-hop também, por exemplo.

“Um grupo da periferia do canal do Arruda, que é uma das favelas mais vulneráveis aqui do Recife, que ocupa a cena durante seis minutos. É uma apoteose e um dos maiores sucessos desse espetáculo”.

O diretor orgulha-se que o espetáculo tem 42 anos e, desde 2003, e se tornou o “maior espetáculo natalino do país”.

“Neste ano, temos a incorporação de novas músicas, textos e personagens”, adiantou.