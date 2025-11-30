Suspensão do abastecimento de água por carros-pipa em 14 cidades da PB começa segunda (1º) – Foto: Prefeitura de Campina Grande.

O abastecimento de água por carros-pipa começa a ser suspenso nesta segunda-feira (1º) em Campina Grande, no Agreste paraibano, e em outros 13 municípios paraibanos. A previsão é de que o serviço seja restabelecido até quarta-feira (3). Veja a lista de cidades afetadas no fim da reportagem.

De acordo com o Exército, que é responsável pela operação de distribuição, a interrupção temporária é necessária para o replanejamento dos calendários de distribuição, etapa que envolve atualização de dados nos sistemas.

Entre as medidas previstas estão a revisão da população atendida, a contratação de pipeiros suplentes para equilibrar financeiramente as carradas e a implantação de novos pontos de abastecimento.

Em Campina Grande, onde os carros-pipa atendem 64 localidades, o risco de desabastecimento é considerado baixo. De acordo com Maxsuell Vasconcelos, da Defesa Civil municipal, a água distribuída até a sexta-feira (28) é suficiente para suprir a demanda de muitos locais por até 15 dias. “Até quarta-feira no máximo esse replanejamento estará concluído. Não precisamos nos preocupar”, disse.