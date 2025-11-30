relembre as campanhas até a final

Palmeiras e Flamengo decidirão a Conmebol Libertadores de 2025 no dia 29 de novembro, às 18h (de Brasília), no Estádio Monumental de Lima, no Peru. A Conmebol confirmou o local e o horário da partida, que reedita a final de 2021, vencida pelo clube paulista, e valerá o posto de primeiro brasileiro tetracampeão do principal torneio continental.

+ IA aponta o campeão; veja os números e projeções

Flamengo e Palmeiras vão para o terceiro confronto na temporada. (Foto: André Durão)

A trajetória até a decisão foi marcada por contrastes. O Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, confirmou mais uma vez sua força em fases de grupos, avançando com a melhor campanha geral. O Flamengo, dirigido por Filipe Luís, viveu momentos de instabilidade, classificando-se apenas na rodada final, mas reagiu nos mata-matas com atuações de imposição tática e segurança defensiva.

Campanhas opostas desde o início

O Palmeiras terminou a fase de grupos com seis vitórias em seis jogos, 17 gols marcados e apenas quatro sofridos. Mesmo diante de sustos pontuais, como as vitórias por 3 a 2 sobre Sporting Cristal e Bolívar, ambas fora de casa, manteve o controle sobre os resultados e consolidou o melhor desempenho entre todas as equipes.

O Flamengo, por outro lado, enfrentou um início irregular. A derrota em casa para o Central Córdoba, na segunda rodada, comprometeu o planejamento e colocou a equipe em situação delicada. A classificação veio apenas na rodada final, com triunfo apertado sobre o Deportivo Táchira, por 1 a 0, no Maracanã. O resultado só foi garantido graças a uma defesa milagrosa do goleiro Rossi nos acréscimos. O Rubro-Negro avançou com os mesmos 11 pontos de LDU e Central Córdoba, beneficiado pelo saldo de gols.

Oitavas de final: afirmação do favoritismo

Nas oitavas, ambos confirmaram o favoritismo. O Palmeiras eliminou o Universitario, do Peru, com vitória por 4 a 0 em Lima e empate sem gols no Allianz Parque. O Flamengo enfrentou o Internacional e venceu por 1 a 0 no Maracanã, com gol de Bruno Henrique, administrando o resultado na volta. No Beira-Rio, sob forte chuva e gramado pesado, a equipe demonstrou superioridade tática, venceu por 2 a 0 e avançou sem sofrer gols na fase.

Quartas de final: brilho e resistência

Nas quartas, o Palmeiras manteve o padrão ofensivo e eliminou o River Plate com propriedade. Na ida, vitória por 2 a 1 em Buenos Aires. Na volta, após sofrer um gol logo no início, o Verdão reagiu e empatou com Vitor Roque, antes de Flaco López decidir o jogo nos acréscimos, marcando dois gols que garantiram a classificação.

O Flamengo teve pela frente o Estudiantes e viveu uma série de altos e baixos. No Maracanã, abriu 2 a 0 em 10 minutos e parecia encaminhar a vaga, mas uma expulsão de Plata reacendeu o confronto, que terminou em 2 a 1. Na Argentina, o Estudiantes venceu por 1 a 0 e levou a disputa para os pênaltis. Rossi, novamente decisivo, defendeu duas cobranças e colocou o time na semifinal.

Semifinais com roteiros dramáticos

A semifinal palmeirense teve contornos de epopeia. Após perder por 3 a 0 para a LDU, em Quito, o time reverteu o placar no Allianz Parque com um 4 a 0 construído com paciência e intensidade. Raphael Veiga, autor de dois gols, foi o símbolo da recuperação. O Flamengo, por sua vez, enfrentou o Racing e confirmou a vaga de forma dramática. Venceu o primeiro duelo por 1 a 0 no Maracanã e, na volta, em Avellaneda, suportou 40 minutos com um jogador a menos após nova expulsão de Plata. A equipe resistiu à pressão e teve em Rossi seu principal nome, com defesas que garantiram a classificação à final.

Números da temporada e projeção

Na temporada, o Palmeiras soma 67 jogos, com 42 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, além de 120 gols marcados e 53 sofridos. Na Libertadores, venceu 10 de 12 partidas, com 30 gols marcados e média de 2,5 por jogo. O time lidera o Brasileirão com 65 pontos em 30 rodadas. O Flamengo apresenta desempenho semelhante: 42 vitórias, 14 empates e 10 derrotas em 66 partidas, com 118 gols marcados e 38 sofridos

A final em Lima

Será a sétima final em jogo único da história da Libertadores e a segunda vez que uma cidade repete a sede; o Maracanã já recebeu as decisões de 2020 e 2023. O Estádio Monumental, em Lima, volta a sediar a decisão após o título do Flamengo em 2019, diante do River Plate. O campeão de 2025 receberá US$ 24 milhões (R$ 136 milhões), enquanto o vice ficará com US$ 7 milhões (R$ 39,7 milhões).

Final da Libertadores 2025 reúne os melhores times da América do Sul. (Foto: Marcello Zambrana)

Final da Libertadores 2025

Data : 29 de novembro (sábado);

: 29 de novembro (sábado); Horário : 18h (de Brasília);

: 18h (de Brasília); Local : Estádio Monumental, Lima (Peru);

: Estádio Monumental, Lima (Peru); Confronto : Palmeiras x Flamengo.

Leia mais notícias do esporte paraibano no Jornal da Paraíba