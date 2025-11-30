Regra de Proteção garante manutenção temporária no Bolsa Família após emprego formal

Na próxima terça-feira (2), as Secretarias de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e a de Direitos Humanos e Cidadania (Sedhuc) realizam o Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo com 746 vagas exclusivamente para os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). O evento vai possibilitar o acesso ao emprego formal, o que não acarreta o corte de benefícios, como o do programa Bolsa Família. A partir da Regra de Proteção, há manutenção temporária no programa de transferência de renda por um período de adaptação, garantindo uma transição segura para a autonomia financeira das famílias beneficiárias.

A coordenadora do CadÚnico na Sedhuc, Margô Galvão, explica que, quando alguém consegue um emprego formal, os dados são informados ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, mas o benefício do Bolsa Família não é cortado de imediato. “Se numa família composta por pai, mãe e dois filhos, a renda é composta pelo Bolsa Família, mas se o pai é contratado e vai ganhar o salário mínimo, que é de R$ 1.518, essa família ultrapassa o perfil de assistência do programa, que é de renda per capita de até R$ 218. Neste caso, após o emprego, a renda per capita da família passa para R$ 379,5. Mas considerando o período necessário para a família se estabilizar, o programa paga por até 12 meses a metade do valor do benefício”, exemplifica.

Caso a família volte para situação de desemprego, entra como prioridade para receber o Bolsa Família. O acesso é automático, mas o indivíduo pode procurar o CadÚnico para atualizar seu cadastro e voltar mais rapidamente ao programa de transferência de renda. “No caso de famílias numerosas, em que, mesmo com o salário, a renda per capita não atinja o limite de R$ 218, o benefício seguirá sendo pago normalmente”, destaca a coordenadora do CadÚnico.

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600, mas o benefício varia conforme a situação familiar. Há o pagamento de seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade. O mesmo valor é concedido a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), e por cada filho de sete a 18 anos. Já sobre cada criança de seis meses a seis anos, o valor é de R$ 150.

Mudanças – A beneficiária do Bolsa Família Adriana Silva, de 49 anos, está na expectativa de conseguir uma oportunidade de trabalho no Feirão da Empregabilidade. Ela está desempregada há dois meses e voltou ao programa de transferência de renda. Adriana tem tentado conseguir trabalho, mas confirma que a busca não tem sido fácil devido às exigências dos empregadores.

“Há alguns anos, fiz um empréstimo pelo Bolsa Família para comprar cosméticos e revender, mas não deu certo. Com o dinheiro do programa dá pra comer, mas eu quero trabalhar e ganhar mais. É uma ajuda importante, mas não dá pra viver só com isso. Quero realizar meus sonhos, ajeitar minha casa e viver melhor”, conta Adriana, esperançosa.

Evento – O Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo acontecerá na próxima terça-feira (2), das 9h às 15h, no Centro Cultural de Mangabeira Tenente Lucena – localizado na Avenida Josefa Taveira, 860. Dez empresas parceiras de diversos segmentos econômicos disponibilizarão 746 vagas e realizarão as seleções no local. Podem se candidatar às oportunidades pessoas de todos os níveis de escolaridade, com ou sem experiência.

O evento também conta com o apoio de agências integradoras: Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), a organização da sociedade civil Renapsi e o Centro Nacional de Aprendizagem Profissional (Cenap), que farão o encaminhamento para vagas de estágio e para o programa Jovem Aprendiz, que insere no mercado de trabalho jovens de 14 a 24 anos que estejam estudando ou tenham concluído o ensino fundamental ou médio.

O Instituto Federal de Educação da Paraíba (IFPB) também estará presente no Feirão da Empregabilidade e Empreendedorismo com inscrições para a modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Empreendedorismo – A Sala do Empreendedor, que funciona no Centro Cultural de Mangabeira, estará atendendo normalmente com informações sobre formalização e soluções para o desenvolvimento dos pequenos negócios em João Pessoa. A partir do serviço é possível abrir empresas, emitir boletos e parcelar dívidas, por exemplo.

Dados cadastrais – A Sedhuc vai fazer a inscrição no CadÚnico e a atualização dos dados no dia do Feirão da Empregabilidade. Inclusive, os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) estarão fechados na terça-feira (2) e o atendimento será feito apenas no evento. Em João Pessoa, há 158.448 famílias inscritas no CadÚnico. Destas, 77.016 recebem o Bolsa Família. Os dados são referentes ao mês de novembro deste ano.

O CadÚnico identifica e caracteriza as famílias de baixa renda em todo o território nacional. É o principal instrumento utilizado pelo Governo Federal para selecionar e incluir essas famílias em programas federais, como o Bolsa Família, o Pé-de-Meia, a tarifa social de energia elétrica, o auxílio gás e o Minha Casa Minha Vida, entre outros. Além disso, serve como critério para a escolha de beneficiários em ações promovidas pelos governos estaduais e municipais.

O Cadastro Único oferece uma visão ampla sobre a parcela mais vulnerável da população brasileira, permitindo que os diferentes níveis de governo conheçam quem são essas famílias, onde vivem, suas condições de vida e suas principais necessidades. Essa base de dados contribui para a criação de novos programas sociais, para a organização da oferta de serviços voltados a esse público e para a seleção de beneficiários de forma mais eficiente e segura.

Documentação exigida para inscrição e atualização do CadÚnico: RG; CPF – de todos os membros da família; comprovante de residência; Carteira de Trabalho; título de eleitor; declaração escolar de matrícula – se tiver crianças na escola; e currículos para concorrer às vagas de emprego.