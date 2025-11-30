PARCERIA ENTRE SEMTHAS E LBV VIABILIZOU ENTREGA DE 100 CESTAS BÁSICAS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

Na última quinta-feira (16) a LBV a parceria entre Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) de São José do Seridó beneficiou 100 famílias carentes mediante entrega de cestas básicas.





“A LBV fez a entrega destas cestas a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e que são atendidas pelas unidades assistenciais do município por se encontrarem em situação de vulnerabilidade”, destacou a titular da SEMTHAS, Suzete Pereira.





Ainda de acordo com a gestora, a equipe da SEMTHAS mapeou estas famílias para que elas pudessem receber a doação da LBV.