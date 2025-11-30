domingo, novembro 30, 2025
Últimos:

PB INFORMA

Notícias da Paraíba e Nordeste, futebol ao vivo, jogos, Copa do Nordeste

Noticias do Seridó

PARCERIA ENTRE SEMTHAS E LBV VIABILIZOU ENTREGA DE 100 CESTAS BÁSICAS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

admin1

Na última quinta-feira (16) a LBV a parceria entre Secretaria Municipal de Trabalho, Habitação e Assistência Social (SEMTHAS) de São José do Seridó beneficiou 100 famílias carentes mediante entrega de cestas básicas.


“A LBV fez a entrega destas cestas a famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal e que são atendidas pelas unidades assistenciais do município por se encontrarem em situação de vulnerabilidade”, destacou a titular da SEMTHAS, Suzete Pereira.


Ainda de acordo com a gestora, a equipe da SEMTHAS mapeou estas famílias para que elas pudessem receber a doação da LBV.

Você pode gostar também

Governo da Paraíba apoia programação da 1ª Expopatos — Governo da Paraíba

admin1

GESTÃO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO SERIDÓ REGISTRA FALECIMENTO DE AURI ALVES

admin1

São José do Seridó se destaca por boas práticas de transparência na gestão de medicamentos públicos

admin1