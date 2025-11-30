Homem é morto por leoa após entrar em jaula na Bica, em João Pessoa – Foto: TV Cabo Branco.

Um homem foi morto após ser atacado por uma leoa após entrar em uma jaula no Parque Arruda Câmara, conhecido como Bica, em João Pessoa, neste domingo (30). As informações foram confirmadas pelo próprio parque para a TV Cabo Branco.

A direção do parque não deu detalhes de como o homem conseguiu entrar na jaula. Polícia Militar e o Instituto de Polícia Científica da Paraíba (IPC) foram acionados e estão no local. Segundo informações obtidas pela TV Cabo Branco, o homem tinha transtornos mentais.

O zoológico foi fechado após ocorrer o ataque e momentaneamente não é possível realizar a visitação e ainda não há previsão para a retomada das visitas. No momento em que o homem entrou na jaula, o parque estava aberto e com visitantes dentro.

Por vídeos que pessoas fizeram no momento do homem entrando na jaula, é possível ver quando a pessoa sobe uma estrutura lateral da jaula e, após se mover um pouco, entra no local com um apoio de uma árvore. Nesse momento, ele é atacado pelo animal.

* Reportagem em atualização