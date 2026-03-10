sindicato dos docentes vai avaliar proposta do Governo na próxima segunda-feira

Reunião da mesa tripartite, entre Governo, Reitoria e comando de greve.. Divulgação / Aduepb

Uma reunião nessa sexta-feira (28) marcou o início das discussões da mesa tripartite, entre Governo, Reitoria e docentes; que tem o objetivo de dar um fim à greve na UEPB. A discussão foi um pedido da Associação dos Docentes da UEPB (Aduepb).

O secretário de tecnologia, inovação e ensino superior, Cláudio Furtado; professores do comando de greve; e a reitora da UEPB, Célia Regina Diniz, participaram da reunião. O Governo voltou a propor um deságio de 40% no valor retroativo das progressões de carreira e um parcelamento em 24 vezes do montante restante.

A proposta, que já foi rechaçada em um primeiro momento pelos docentes, será reavaliada pela Aduepb em uma assembleia nesta segunda-feira (1º). Além da proposta, o Governo se comprometeu a manter uma mesa de negociações permanente para discutir as reinvindicações da categoria.

Apesar de a análise da proposta do Governo estar na pauta da assembleia desta segunda-feira, o posicionamento preliminar da Aduepb é que os valores retroativos sejam pagos sem o deságio e que seja implantado um calendário para a recomposição das perdas salariais. De acordo com o sindicato, o Governo não sinalizou de forma positiva à proposta.

A greve na UEPB já dura mais de dois meses e foi instaurada depois de mais de um ano da aprovação do seu indicativo.

Texto: Gabriel Abdon