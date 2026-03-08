Lixo aparece espalhado pela praia de Manaíra, em João Pessoa
Uma grande quantidade de lixo foi encontrada na praia de Manaíra, na manhã deste sábado (29). O acúmulo de lixo chamou a atenção e foi registrado em vídeo.
A Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) foi procurada pela TV Cabo Branco para um posicionamento sobre o caso, mas, até o momento, não respondeu.
Nas imagens, embalagens plásticas e outros resíduos são vistos na faixa de areia e na água. Ainda não há informações sobre a origem desse lixo, mas as pessoas que visitaram a praia na manhã deste sábado (29) ficaram surpresas com a situação.