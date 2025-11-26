SÃO JOSÉ DO SERIDÓ ENCERRA 2021 SEM CASOS ATIVOS DE COVID-19

Mesmo com o início da vacinação contra a COVID-19, 2021 foi um ano repleto de muitas incertezas e superações, porém o município de São José do Seridó chega até esta sexta-feira (31) sem nenhum caso ativo da doença.





De acordo com o último boletim epidemiológico, publicado pela Secretaria de Saúde (Sesad), na última quarta-feira (29), o município apresentou: 1.574 notificações, 00 suspeitos, 1.071 descartados, 503 confirmados, 00 tratamento domiciliar, 00 internados, 501 recuperados e 00 monitorados.





“Tratamos a COVID-19 com a devida atenção que a doença nos demandou. Estivemos constantemente debatendo e conscientizando nossa sociedade sobre a necessidade de medidas rígidas. Também publicamos decretos com medidas sanitárias e tratamos a vacinação com imensa seriedade, visando preservar não só a saúde, mas a vida de nossos munícipes”, destacou a titular da Sesad, Nara Regina.





Ainda segundo Nara Regina, o último caso ativo de COVID-19 foi registrado em São José do Seridó no último dia 11 de novembro.





PERDAS





Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela Covid-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.





BOLETINS