Prefeitura realiza encerramento do programa ‘Elas Lideram’ nesta quarta-feira



25/11/2025 |

16:30 |

44

A Prefeitura de João Pessoa realiza, nesta quarta-feira (26), às 15h, no auditório do Sebrae, no Bairro dos Estados, evento de encerramento do Programa de Mentoria para Desenvolvimento do Empreendedorismo Feminino Elas Lideram. A iniciativa é executada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest) e marca o fechamento de mais uma etapa dedicada à capacitação e fortalecimento das mulheres empreendedoras da Capital.

O programa, desenvolvido com metodologia própria e consultorias especializadas, tem como objetivo estimular o empreendedorismo feminino por meio de acompanhamento técnico e de uma formação diferenciada. A exclusividade da metodologia aplicada e a expertise dos profissionais envolvidos conferem ao ‘Elas Lideram’ um caráter único, que se destaca no cenário das políticas públicas de incentivo aos negócios liderados por mulheres.

Durante a formação de dois meses, as participantes tiveram acesso ao ‘Efeito Furacão’, uma metodologia exclusiva e inovadora baseada em design thinking, que auxilia na criação e no aprimoramento de ideias de negócios sob a perspectiva feminina. O processo inclui mentorias em rede, troca de experiências e a consolidação de uma rede de apoio construída em parceria com a Prefeitura de João Pessoa.

O encerramento do programa celebrará as conquistas das participantes e reforçará o compromisso da Prefeitura de João Pessoa em ampliar oportunidades e fortalecer o protagonismo feminino no empreendedorismo local.