Prefeitura de João Pessoa divulga calendário de pagamentos de novembro, dezembro e 13º salário

Prefeitura de João Pessoa divulga calendário de pagamento de novembro e dezembro e 13º salário. Foto: Daniel Isaia/Agência Brasil

divulgado nesta segunda-feira (24) o calendário de pagamentos dos servidores da Prefeitura de João Pessoa neste fim de ano. A gestão municipal promete investir mais de R$ 433 milhões em aproximadamente 30 dias com salários de novembro, dezembro, segunda parcela do 13ºsalário e o Prêmio Escola Nota 10.

O primeiro pagamento já acontece nesta quinta-feira (27), quando os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Município (IPM) recebem seus salários de novembro. Na sexta-feira (28), é a vez dos servidores da ativa, entre efetivos, comissionados e prestadores de serviço receberem seus proventos de novembro. Em janeiro de 2021, a folha de servidores é paga dentro do mês trabalhado.

O pagamento da segunda parcela do 13º salário acontecerá no dia 19 de dezembro. A primeira parcela foi paga no dia 11 de junho. Já no dia 22, a Prefeitura paga o Prêmio Escola Nota 10 para os profissionais da Educação. Em seguida, serão pagos também os salários de dezembro no dia 29 a todos os servidores aposentados e pensionistas e, no dia 30, aos servidores da ativa.

Confira o calendário