Noticias

Prefeitura de Bonito paga primeira parcela do 13º salário aos servidores

Por MRNews

A Prefeitura de Bonito, por meio da Secretaria de Administração e Finanças, realiza nesta quarta-feira (19) o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais, correspondente a 40% do valor total.

Os valores estarão disponíveis para todos os servidores municipais até às 17h de hoje.

O pagamento reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização dos servidores e a responsabilidade na condução das finanças públicas, além de contribuir para o fortalecimento da economia local, garantindo maior poder de compra aos trabalhadores e movimentando o comércio da cidade.



