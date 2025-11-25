Emlur orienta participantes para não descartarem resíduos irregularmente durante Romaria da Penha

A Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana (Emlur) está intensificando as ações de educação ambiental e conscientização para garantir um trajeto mais limpo e seguro durante a Romaria de Nossa Senhora da Penha, que acontece no próximo sábado (29). Com o tema ‘Com a Senhora da Penha, somos todos romeiros da Esperança e defensores da Ecologia’ e expectativa de reunir mais de 600 mil fiéis ao longo dos 14 quilômetros entre o Centro e a Praia da Penha, a orientação é que todos os participantes realizem o descarte correto dos resíduos.

O superintendente da Emlur, Ricardo Veloso, destaca que a conscientização é fundamental para minimizar os impactos ambientais durante o evento. “A Romaria da Penha é um dos momentos de maior expressão da nossa fé e tradição. Por isso, é essencial que cada pessoa faça a sua parte, descartando os resíduos no lugar certo. Com pequenos gestos, conseguimos garantir um trajeto limpo, seguro e acolhedor para todos os romeiros. Nossas equipes operacionais também seguirão atuantes antes, durante e após o evento religioso”, afirmou.

Durante longas caminhadas é comum que romeiros consumam alimentos e água para manter a hidratação. No entanto, muitos acabam descartando embalagens no chão, o que pode causar acidentes e contribuir para a poluição do meio ambiente. Para evitar esse tipo de situação, além das papeleiras já existentes ao longo do percurso, a Emlur vai instalar conjuntos de pontos de entrega voluntária (PEVs) e contêineres nos principais trechos da Romaria.

A autarquia também vai doar sacos plásticos para grupos de apoio e equipes que auxiliam na organização do evento. Além disso, será mantido contato com os doadores de frutas, água e alimentos, orientando-os a conversar com o público sobre a importância de aliar fé e cuidado com a cidade, reforçando que o lixo deve ser descartado no local adequado.

Encontro – Na manhã desta terça-feira (25), representantes da Divisão de Educação Ambiental da Emlur e do Movimento Laudato Si – Católicos pela Casa Comum – se reuniram para alinhar estratégias que estimulem a participação responsável de todos os fiéis, promovendo uma Romaria de fé, respeito e sustentabilidade.