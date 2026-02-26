quinta-feira, fevereiro 26, 2026
Thiago Lucena, Marmuthe Cavalcanti e Marcílio do HBE deixam cargos na Prefeitura para definir emendas no Orçamento de 2026

21/11/2025 |
20:18 |
Os secretários Marmuthe Cavalcanti (Sedurb) e Thiago Lucena (Inovacentro) e o superintendente Marcílio do HBE (Semob-JP) entregaram os cargos na Prefeitura de João Pessoa para voltar aos mandatos de vereador na Câmara Municipal. A motivação é o processo de definição das emendas legislativas à Lei Orçamentária Anual do Município de João Pessoa para 2026.

Os atos de exoneração serão publicados no Diário Oficial do Município.

Os parlamentares destacam que o afastamento ocorre somente por razões administrativas e legais, sem qualquer mudança no alinhamento político, nas diretrizes da gestão municipal ou nos projetos em andamento.

O retorno à Câmara Municipal será pelo período necessário para protocolar e formalizar as emendas parlamentares referentes ao orçamento municipal — compromissos assumidos com diversas instituições, entidades e projetos que têm impacto direto no desenvolvimento da cidade.

Após a conclusão das etapas regimentais na Câmara, ambos retornarão aos seus cargos no Poder Executivo. Durante o afastamento, os respectivos executivos darão continuidade aos serviços nos órgãos envolvidos.

