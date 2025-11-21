evento começa nesta sexta (21) em Cabaceiras

Gegê Bismarck, cantor paraibano | Foto: Divulgação. Foto: Divulgação

Tem início nesta sexta-feira (21) e vai até o domingo (23) a ExpoCouro, tradicional evento que acontece no distrito da Ribeira, em Cabaceiras, no Cariri da Paraíba. A programação conta com shows gratuitos de nomes como Gegê Bismarck (confira ao fim da matéria).

O Festival Nacional do Couro, conhecido como ExpoCouro, está na quinta edição e é um dos eventos turísticos realizados no Cariri paraibano, explorando o potencial de produção de couro na região.

Na programação, há atividades como apresentações culturais, a 1ª Copa Cariri de X1 da ExpoCouro e a tradicional cavalgada Rota do Couro.

Programação da ExpoCouro 2025

21 de novembro (sexta-feira)

Rafael Vaz

Felipe Santos

Gegê Bismarck

22 de novembro (sábado)

Lucia Lemos

J Show

Galícia

Ramon e Randinho

23 de novembro (domingo)