evento começa nesta sexta (21) em Cabaceiras
Tem início nesta sexta-feira (21) e vai até o domingo (23) a ExpoCouro, tradicional evento que acontece no distrito da Ribeira, em Cabaceiras, no Cariri da Paraíba. A programação conta com shows gratuitos de nomes como Gegê Bismarck (confira ao fim da matéria).
O Festival Nacional do Couro, conhecido como ExpoCouro, está na quinta edição e é um dos eventos turísticos realizados no Cariri paraibano, explorando o potencial de produção de couro na região.
Na programação, há atividades como apresentações culturais, a 1ª Copa Cariri de X1 da ExpoCouro e a tradicional cavalgada Rota do Couro.
Programação da ExpoCouro 2025
21 de novembro (sexta-feira)
- Rafael Vaz
- Felipe Santos
- Gegê Bismarck
22 de novembro (sábado)
- Lucia Lemos
- J Show
- Galícia
- Ramon e Randinho
23 de novembro (domingo)
- Berinho Lima
- Pingo Sanfoneiro
- Júnior Vianna
- Gabriel Magnata