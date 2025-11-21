sexta-feira, novembro 21, 2025
evento começa nesta sexta (21) em Cabaceiras

admin1
Gegê Bismarck, cantor paraibano | Foto: Divulgação. Foto: Divulgação

Tem início nesta sexta-feira (21) e vai até o domingo (23) a ExpoCouro, tradicional evento que acontece no distrito da Ribeira, em Cabaceiras, no Cariri da Paraíba. A programação conta com shows gratuitos de nomes como Gegê Bismarck (confira ao fim da matéria).

O Festival Nacional do Couro, conhecido como ExpoCouro, está na quinta edição e é um dos eventos turísticos realizados no Cariri paraibano, explorando o potencial de produção de couro na região.

Na programação, há atividades como apresentações culturais, a 1ª Copa Cariri de X1 da ExpoCouro e a tradicional cavalgada Rota do Couro.

Programação da ExpoCouro 2025

21 de novembro (sexta-feira)

  • Rafael Vaz
  • Felipe Santos
  • Gegê Bismarck

22 de novembro (sábado)

  • Lucia Lemos
  • J Show
  • Galícia
  • Ramon e Randinho

23 de novembro (domingo)

  • Berinho Lima
  • Pingo Sanfoneiro
  • Júnior Vianna
  • Gabriel Magnata

