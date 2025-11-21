COVID-19 CHEGA A 113 CASOS ATIVOS EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

No segundo boletim epidemiológico da semana, divulgado pela Secretaria de Saúde (Sesad) de São José do Seridó, nesta terça-feira (18), foi constatado mais um aumento de casos de COVID-19 no município. Ao todo, 113 são-josé-seridoenses estão infectados pela doença; destes, 112 estão em tratamento domiciliar e um está internado.





De acordo com o boletim, até o presente momento, não existe nenhum novo caso suspeito, porém já foram notificados 1.714 casos e outros 1.078 foram descartados. Em São José do Seridó, 636 casos já foram confirmados, 521 pessoas já se recuperaram da doença e 196 munícipes estão sendo monitorados. Casos monitorados são de pessoas que tiveram contato com pessoas infectadas com Covid-19.





Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela Covid-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.





A Sesad, através de sua gestora, a enfermeira Nara Regina, e toda sua equipe, alerta que o uso de máscaras e álcool em gel, dentre outras medidas, é indispensável na luta contra o Covid-19.





