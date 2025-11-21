Prefeitura de João Pessoa, Ministério das Cidades e Caixa discutem projeto para início das obras de revitalização no Porto do Capim

Uma comitiva formada por representantes da Secretaria de Habitação Social (Semhab) da Prefeitura de João Pessoa, Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal fará, nesta terça-feira (18), uma visita técnica ao canteiro de obras do Residencial Rio Sanhauá, que está sendo construído no Varadouro e vai beneficiar 108 famílias que atualmente vivem em área ribeirinha no Porto do Capim.

O projeto tem um investimento de R$107 milhões e faz parte do programa ‘Periferia Viva’, do Governo Federal. A iniciativa vai permitir a revitalização dessa área do Centro Histórico, beneficiando mais de 500 moradores e as empresas situadas no bairro.

A avaliação do processo de financiamento no Porto do Capim foi pauta de uma reunião nesta segunda-feira (17), na sede da Semhab. O encontro foi coordenado pela secretária de Habitação Socorro Gadelha, junto com o diretor do programa Periferia Viva, Flávio Tavares, e a participação de representantes da Caixa.

Socorro Gadelha informou que a previsão é que até o primeiro trimestre de 2026 será publicado o edital de licitação e em seguida contratadas as empresas que vão executar o projeto. Paralelo a essa etapa, a comunidade já está sendo assistida pela Prefeitura através de ações sociais e a construção do Residencial Rio Sanhauá, em fase de obra. “É um investimento muito alto que vai revitalizar o Centro Histórico da Capital sem relocar as famílias que vivem no bairro há muitos anos”, ressaltou.

O projeto prevê obras de infraestrutura, como saneamento básico, pavimentação de ruas, construção de ancoradouro para acesso ao Rio Sanhauá, recuperação de moradias, construção do Residencial Rio Sanhauá, restauração dos prédios históricos e iluminação pública.

Flávio Tavares, diretor do programa Periferia Viva, do Ministério das Cidades, disse que a reunião foi positiva e previu que no primeiro semestre de 2026, o projeto do Porto do Capim estará sendo executado a todo valor. “A parte que pertence ao programa Minha Casa Minha Vida, que é a construção do residencial, já em funcionamento com a Base Territorial que acompanha os moradores. A Prefeitura também já apresentou todos os projetos físicos e os documentos, o que vai agilizar o início das obras”, afirmou.

O gerente de filial da Gerência Executiva da Caixa em João Pessoa, Ronilson Dias, ressaltou que a reunião foi fundamental para permitir o começo das obras no início do próximo ano. “O projeto está sendo tratado com atenção especial, resultado do engajamento do Governo Federal, através do Ministério das Cidades e da direção do programa Periferia Vida e da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação, o que vai fazer com que o benefício chegue à comunidade com mais rapidez”, frisou.

Beto Pirulito, secretário executivo da Semhab, lembrou que o projeto do Porto do Capim vai promover uma grande mudança naquela região da cidade, melhorando a qualidade de vida dos moradores e também uma estrutura melhor para os comerciantes da área, além de fortalecer o turismo com a revitalização do Centro Histórico. “A reunião com os representantes do Ministério das Cidades e da Caixa vai agilizar o andamento do processo para início das obras, além de reafirmar o compromisso da gestão do prefeito Cícero Lucena e do vice Leo Bezerra em dar uma vida nova à cidade de João Pessoa”, destacou.