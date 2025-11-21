Por MRNews



Manu Bahtidão ‘desmaia’ após ocorrido na Dança dos Famosos

Cantora Manu Bahtidão ficou sem acreditar no que aconteceu neste domingo (16).

Publicado em 17 de novembro de 2025

Reprodução Globo

O clima foi de emoção e adrenalina na nova fase da Dança dos Famosos, exibida no Domingão com Huck neste domingo (16). As seis duplas que seguem na disputa se apresentaram ao som da dança cigana, um ritmo intenso e cheio de expressividade. No entanto, ao final da somatória geral das notas, Richarlyson e Monique Santos não conseguiram escapar da eliminação e deram adeus ao quadro. Mesmo com esforço, a dupla não reverteu o desempenho da semana passada.

O palco recebeu os jurados técnicos Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, além do comentarista Milton Cunha. Para completar o time, Ivete Sangalo assumiu o posto de jurada artística, avaliando com muita energia cada apresentação. A noite foi marcada por performances fortes, dramatização e muito movimento.

Dinâmica da eliminação no Dança dos Famosos

A eliminação desta fase se baseou na soma das notas dadas no último domingo com as recebidas na semana anterior. Apesar de terem conquistado de Ivete a nota máxima, Richarlyson e Monique acabaram prejudicados pelos 9,6 dados pelo trio técnico, o que não foi suficiente para mantê-los no jogo.

As demais duplas também movimentaram a disputa. Alvaro e Mariana Torres emocionaram o público com uma performance intensa e receberam elogios do júri. Ivete vibrou com a apresentação e garantiu um 10 ao casal, que comemorou muito no palco.

Encerrando a rodada, Wanessa e Diego Basilio também brilharam. A dupla encantou os avaliadores e recebeu nota 10 tanto de Ivete quanto de Milton Cunha. Ana e Carlinhos deram 9,8, consolidando um dos melhores desempenhos do dia.

Manu Bahtidão comemora resultado e reage de forma inusitada

Manu Bahtidão e Heron Leal também tiveram um momento de destaque. A performance da dupla rendeu nota 10 de Ivete Sangalo e 9,8 dos jurados técnicos, garantindo um salto significativo na classificação geral. Quando Luciano Huck anunciou que eles haviam alcançado 127 pontos e assumido a terceira posição no ranking, Manu simplesmente não conteve a emoção.

Surpresa com a reviravolta — já que na semana anterior estava na última colocação — Manu se jogou no chão fingindo desmaiar. A cena arrancou risadas do público e dos colegas. Heron a levantou enquanto Luciano brincava: “Manu Bahtidão estava em último lugar na semana passada”.

A reação espontânea da cantora virou um dos momentos mais comentados da noite e mostrou o quanto a disputa está acirrada e imprevisível nesta fase da Dança dos Famosos.

Monica Benini fala sobre término com Junior e expõe motivo: ‘Ele é um cara muito…’

Nas redes sociais, a designer de joias falou a respeito do assunto com os seguidores.

Monica Benini abriu o coração nas redes sociais nesta quarta-feira (15) ao participar de uma caixinha de perguntas com seus seguidores. A designer de joias, que costuma manter a vida pessoal longe dos holofotes, decidiu revelar um episódio pouco conhecido sobre o início de seu relacionamento com Junior Lima: o breve término provocado justamente pela fama do músico.

Sincera e bem-humorada, Monica contou que sempre valorizou uma vida discreta e, por isso, ficou dividida ao perceber que estava se envolvendo com alguém tão conhecido. Segundo ela, o peso da fama do marido foi um fator que exigiu reflexão e até fez o casal se afastar por alguns dias enquanto ainda estavam começando a se conhecer.

Mônica Benini conta aos seguidores sobre término com Junior

Durante a interação no Instagram, um seguidor perguntou se a fama de Junior já havia causado insegurança no relacionamento. Monica não hesitou em responder: “Totalmente (risos)”. Ela explicou que os dois se conheceram durante uma viagem e que, naquele momento, Junior pôde viver brevemente o anonimato. “Comecei a namorar com ele anônimo, porque foi em uma viagem que encontramos somente uma brasileira”, revelou.

No entanto, assim que voltou à realidade e se deu conta da dimensão da fama do cantor, Monica pensou seriamente em desistir do romance. “Quando minha ficha caiu, hesitei. Terminamos o namoro (risos). Me dei uns dias para pensar e acabamos a viagem namorando de novo”, contou.

Em seguida, a designer rasgou elogios ao marido e deixou claro o que a fez seguir em frente: “Ele é um cara muito, muito, muito legal, e foi isso que salvou (risos)”.

Mônica Benini fala sobre sua família com Junior

Além de comentar o início da relação, Monica também reforçou a decisão de manter os filhos, Otto e Lara, longe da exposição pública. Para ela, preservar a intimidade das crianças sempre foi uma escolha óbvia. “Não tenho e nem nunca tive a menor dúvida em relação a isso”, afirmou.

A designer explicou que esse estilo mais reservado é natural para o casal e funciona bem porque ambos compartilham os mesmos limites e visão de vida. “Vivemos de forma muito tranquila, porque nossos limites são parecidos. As coisas simplesmente fluem”, disse.

Mesmo diante da curiosidade do público e das constantes perguntas sobre o casal, Monica mostrou que sua prioridade é manter o ambiente familiar protegido e harmonioso — uma escolha que, segundo ela, fortalece ainda mais sua relação com Junior.

Neste último fim de semana, a influenciadora e designer Monica Benini, mulher de Junior Lima, entregou com exclusividade que precisou ser operada às pressas depois de sentir fortes dores abdominais.

Na oportunidade, a designer revelou nesta última terça-feira (5) que passou muito mal e precisou ir às pressas a uma unidade de saúde.

“Para servir de alerta para a gente nunca camuflar as dores que sentimos, sempre checar e nunca se automedicar”, iniciou ela ao entregar em detalhes tudo o que ocorreu.

De acordo com ela, os sintomas começaram bem brandos. “De domingo para segunda, comecei a sentir uma sensação de azia. Ontem a dor começou a aumentar e estava brincando com o Otto e não consegui caminhar direito. Quase desmaiei. Liguei por Junior e ele veio correndo… Pensei: se estou sentindo dores que nunca senti é porque está acontecendo alguma coisa”, disparou.

Após se submeter a uma bateria de exames, ela recebeu o diagnóstico: uma apendicite. “Eu não ando só. Obrigada, anjo da guarda“, comentou.

Já bem mais tranquila depois da cirurgia, a esposa de Júnior compartilhou um agradecimento aos internautas nas redes sociais.

Há pouco tempo, a esposa de Junior Lima revelou que o filho de 4 anos é vegetariano. Na oportunidade, ela afirmou com todas as letras que nunca obrigou o pequeno a seguir sua dieta restritiva, porém, ele decidiu por conta própria a parar de comer carne animal.

“Não vou obrigá-los [a serem vegetarianos], mas vou informar muito do porquê somos. Otto, por exemplo, já é um vegetariano mega convicto. Coisa mais fofa do mundo. Ele fala todo orgulhoso e faz colocações muito lindas. Na cabecinha dele, já não faz muito sentido as pessoas comerem bichinhos“, revelou ela no decorrer de um bate-papo com os fãs.