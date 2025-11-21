Festival Paraibano de Coros, em João Pessoa; veja a programação completa
O Festival Paraibano de Coros, em João Pessoa, começa a programação de mais uma edição a partir desta segunda-feira (17). Com diversas atrações culturais, o festival já entra no 23º ano de realização e vai, nesta edição, até o dia 27 de novembro.
O Jornal da Paraíba elencou abaixo todos os dias e quais as atrações culturais vão fazer parte do festival. Confira abaixo.
SEGUNDA-FEIRA — 17 de novembro
20h: Abertura oficial com a ópera “Orfeu ed Eurídice”, de C. W. Gluck
- Coro de Câmara Villa-Lobos e Orquestra Sinfônica da UFPB
- Regência: Maestro Carlos Anísio
Terça-feira — 18 de novembro
18h: Show “Noites Boêmias” com Eliza Leão e Clara Bione
- Coral Masculino Vozes para Liberdade — Maestro Sérgio Gerarde
- Coral Vozes da ADUFPB — Maestro Carlos Anísio
- Coral AEMP — Maestro Hélio Nunes
Quarta-feira — 19 de novembro
18h: Orquestra Armorial do Colégio Marista Pio X — Maestro Yuri Ribeiro
- Coral Feminino Vozes Passageiras — Maestro Sérgio Gerarde
- Coral Bela Voz (Hospital Laureano) — Maestro André Felipe
- Coral Vozes Savinianas — Maestro Fabiano Malheiros
- Coro Sinfônico da Paraíba — Maestro Daniel Berg
Quinta-feira — 20 de novembro
17h: Show com Felipe Rezink e a Panela de Mão
- Coral Municipal Luzes de Boa Vista — Maestro Márcio Teles
- Coral Cantorias — Maestro Franz Ribeiro
- Coral Semear — Maestro Hélio Nunes
- Coro Infantil da Paraíba — Maestro João Alberto Gurgel
- Coral Masculino Filhos de Asafe — Maestros Daniel Berg e Anderson de França
- Coral Tereza Brito (CBPM/BA) — Maestro Márcio Medeiros
- Mosaico Coral — Maestro Onivaldo Júnior
Sexta-feira — 21 de novembro
18h: Show “Golden Flashback” com Diamond Banda
- Encanto Coral (Belém/PA) — Maestrina Glads Silva
- Coral UNIRN (Natal/RN) — Maestrina Tércia de Souza
- Coral SEDUC (MT) — Maestro Adriano Bismark
- Coral UNIPÊ — Maestro João Alberto Gurgel
- Coral Art’Encanto — Maestro Jean Fidelis
Sábado — 22 de novembro
17h: Orquestra Filarmônica do CEFEC (Marcos Moura/Santa Rita/PB) — Maestro Sadraque Barreto
- Cellebrare Coral (Remígio/PB) — Maestro Danilo Dantas
- Coral Infantil Monte Real — Maestro Daniel Berg
- Coral Universitário Gazzi de Sá (UFPB) — Maestro Eduardo Nóbrega
Domingo — 23 de novembro
17h: Abertura com o Quarteto Áuros
- Coral Infantil Meninos e Meninas de Lucena — Maestro Gabriel Egito
- Coral Pequenos Cantores da Serra
- Coral Maestro Maurício Gurgel — Maestro Anderson Correia
- Schola Cantorum Santíssima Trindade — Maestro Diógenes Oliveira
- Coro de Câmara Villa-Lobos — Maestro Carlos Anísio
- Encerramento com o Grupo de Dança Trança (Portugal)