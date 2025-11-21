Festival Paraibano de Coros, em João Pessoa; veja a programação completa – Foto: Fepac.

O Festival Paraibano de Coros, em João Pessoa, começa a programação de mais uma edição a partir desta segunda-feira (17). Com diversas atrações culturais, o festival já entra no 23º ano de realização e vai, nesta edição, até o dia 27 de novembro.

O Jornal da Paraíba elencou abaixo todos os dias e quais as atrações culturais vão fazer parte do festival. Confira abaixo.

SEGUNDA-FEIRA — 17 de novembro

20h: Abertura oficial com a ópera “Orfeu ed Eurídice”, de C. W. Gluck

Coro de Câmara Villa-Lobos e Orquestra Sinfônica da UFPB

Regência: Maestro Carlos Anísio

Terça-feira — 18 de novembro

18h: Show “Noites Boêmias” com Eliza Leão e Clara Bione

Coral Masculino Vozes para Liberdade — Maestro Sérgio Gerarde

Coral Vozes da ADUFPB — Maestro Carlos Anísio

Coral AEMP — Maestro Hélio Nunes

Quarta-feira — 19 de novembro

18h: Orquestra Armorial do Colégio Marista Pio X — Maestro Yuri Ribeiro

Coral Feminino Vozes Passageiras — Maestro Sérgio Gerarde

Coral Bela Voz (Hospital Laureano) — Maestro André Felipe

Coral Vozes Savinianas — Maestro Fabiano Malheiros

Coro Sinfônico da Paraíba — Maestro Daniel Berg

Quinta-feira — 20 de novembro

17h: Show com Felipe Rezink e a Panela de Mão

Coral Municipal Luzes de Boa Vista — Maestro Márcio Teles

Coral Cantorias — Maestro Franz Ribeiro

Coral Semear — Maestro Hélio Nunes

Coro Infantil da Paraíba — Maestro João Alberto Gurgel

Coral Masculino Filhos de Asafe — Maestros Daniel Berg e Anderson de França

Coral Tereza Brito (CBPM/BA) — Maestro Márcio Medeiros

Mosaico Coral — Maestro Onivaldo Júnior

Sexta-feira — 21 de novembro

18h: Show “Golden Flashback” com Diamond Banda

Encanto Coral (Belém/PA) — Maestrina Glads Silva

Coral UNIRN (Natal/RN) — Maestrina Tércia de Souza

Coral SEDUC (MT) — Maestro Adriano Bismark

Coral UNIPÊ — Maestro João Alberto Gurgel

Coral Art’Encanto — Maestro Jean Fidelis

Sábado — 22 de novembro

17h: Orquestra Filarmônica do CEFEC (Marcos Moura/Santa Rita/PB) — Maestro Sadraque Barreto

Cellebrare Coral (Remígio/PB) — Maestro Danilo Dantas

Coral Infantil Monte Real — Maestro Daniel Berg

Coral Universitário Gazzi de Sá (UFPB) — Maestro Eduardo Nóbrega

Domingo — 23 de novembro

17h: Abertura com o Quarteto Áuros