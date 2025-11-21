sexta-feira, novembro 21, 2025
Festival Paraibano de Coros, em João Pessoa; veja a programação completa

Festival Paraibano de Coros, em João Pessoa; veja a programação completa – Foto: Fepac.

O Festival Paraibano de Coros, em João Pessoa, começa a programação de mais uma edição a partir desta segunda-feira (17). Com diversas atrações culturais, o festival já entra no 23º ano de realização e vai, nesta edição, até o dia 27 de novembro.

O Jornal da Paraíba elencou abaixo todos os dias e quais as atrações culturais vão fazer parte do festival. Confira abaixo.

SEGUNDA-FEIRA — 17 de novembro

20h: Abertura oficial com a ópera “Orfeu ed Eurídice”, de C. W. Gluck

  • Coro de Câmara Villa-Lobos e Orquestra Sinfônica da UFPB
  • Regência: Maestro Carlos Anísio

Terça-feira — 18 de novembro

18h: Show “Noites Boêmias” com Eliza Leão e Clara Bione

  • Coral Masculino Vozes para Liberdade — Maestro Sérgio Gerarde
  • Coral Vozes da ADUFPB — Maestro Carlos Anísio
  • Coral AEMP — Maestro Hélio Nunes

Quarta-feira — 19 de novembro

18h: Orquestra Armorial do Colégio Marista Pio X — Maestro Yuri Ribeiro

  • Coral Feminino Vozes Passageiras — Maestro Sérgio Gerarde
  • Coral Bela Voz (Hospital Laureano) — Maestro André Felipe
  • Coral Vozes Savinianas — Maestro Fabiano Malheiros
  • Coro Sinfônico da Paraíba — Maestro Daniel Berg

Quinta-feira — 20 de novembro

17h: Show com Felipe Rezink e a Panela de Mão

  • Coral Municipal Luzes de Boa Vista — Maestro Márcio Teles
  • Coral Cantorias — Maestro Franz Ribeiro
  • Coral Semear — Maestro Hélio Nunes
  • Coro Infantil da Paraíba — Maestro João Alberto Gurgel
  • Coral Masculino Filhos de Asafe — Maestros Daniel Berg e Anderson de França
  • Coral Tereza Brito (CBPM/BA) — Maestro Márcio Medeiros
  • Mosaico Coral — Maestro Onivaldo Júnior

Sexta-feira — 21 de novembro

18h: Show “Golden Flashback” com Diamond Banda

  • Encanto Coral (Belém/PA) — Maestrina Glads Silva
  • Coral UNIRN (Natal/RN) — Maestrina Tércia de Souza
  • Coral SEDUC (MT) — Maestro Adriano Bismark
  • Coral UNIPÊ — Maestro João Alberto Gurgel
  • Coral Art’Encanto — Maestro Jean Fidelis

Sábado — 22 de novembro

17h: Orquestra Filarmônica do CEFEC (Marcos Moura/Santa Rita/PB) — Maestro Sadraque Barreto

  • Cellebrare Coral (Remígio/PB) — Maestro Danilo Dantas
  • Coral Infantil Monte Real — Maestro Daniel Berg
  • Coral Universitário Gazzi de Sá (UFPB) — Maestro Eduardo Nóbrega

Domingo — 23 de novembro

17h: Abertura com o Quarteto Áuros

  • Coral Infantil Meninos e Meninas de Lucena — Maestro Gabriel Egito
  • Coral Pequenos Cantores da Serra
  • Coral Maestro Maurício Gurgel — Maestro Anderson Correia
  • Schola Cantorum Santíssima Trindade — Maestro Diógenes Oliveira
  • Coro de Câmara Villa-Lobos — Maestro Carlos Anísio
  • Encerramento com o Grupo de Dança Trança (Portugal)

