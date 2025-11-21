Editora A União lança o livro “Memórias Passageiras”, de Maria Christina Lins do Rego Veras — Governo da Paraíba

A Editora A União lança nesta terça-feira (18), às 17h, no Museu José Lins do Rego, no Espaço Cultural, em João Pessoa, o livro “Memórias Passageiras”, de Maria Christina Lins do Rego Veras. O evento vai contar com a presença de Valéria Lins do Rego, filha da autora que vai representá-la; Naná Garcez, diretora-presidente da Empresa Paraibana de Comunicação (EPC); Maria do Carmo Pereira, gerente do Museu José Lins do Rego e Alba Regina, proprietária do Engenho Corredor, onde José Lins do Rego nasceu.

No prefácio, Sylvio Massa de Campos afirma que, com esse novo livro, a autora mais se aproxima de seu pai, o consagrado escritor José Lins do Rego. Segundo ele, a publicação “reúne memória, imaginação, a arte de contar histórias e abandona o espaço e o tempo da ocorrência dos eventos. Algumas passagens quase apagadas, talvez vindas do inconsciente, dão lugar ao resgate criador. Christina Lins do Rego, casada com o embaixador Carlos dos Santos Veras, percorreu o mundo como embaixatriz e, nesse périplo funcional, sempre amealhou ricos e seletivos olhares sobre os inúmeros países vividos e que nesse livro foram transformados em matéria literária, criando assim, sem dúvida, um “Ciclo de Histórias de uma Embaixatriz””.

Geny Vilas Novas destaca, na orelha da publicação, que Maria Christina escreve “como quem conhece a metade do mundo e coleciona memórias com arte e sensibilidade dos que sabem contar histórias. […]Com sua vivência na África, colocando pedra na bandeja para ensinar os garçons a servir à francesa, saudosa do pé de jacarandá-mimoso e da casa que não era dela. A Romênia como o lugar que ela mais amou. A Grécia, as maravilhosas galinhas da Hungria. O pai que cobria seu rosto de beijos, a casa cheia de amigos e os jantares que a mãe servia”. […]Assim são todos os livros de Christina Veras, com suas histórias encantadas, fiéis ao Engenho Corredor e a sua amada Paraíba”.

Sobre a autora – A escritora Maria Christina Lins do Rego Veras é autora de “Cartas para Alice: memórias de uma menina” (2007), “Jacarandás em flor” (2010), “Garzon 10 e outras histórias” (2012), “Eles e Elas” (2014) e “Um cheiro de amor” (2017), todos publicados pela José Olympio Editora. Embora também adentre as sendas da ficção, suas narrativas caracterizam-se pela memorialística, evocando o convívio familiar e as pessoas que conheceu tanto no Rio de Janeiro, onde reside, como nos países em que morou ou visitou, como embaixatriz. O contexto social, político e cultural dos lugares que visitou também é alvo de suas atentas observações.