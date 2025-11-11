Operação tapa-buraco será executada em 30 bairros nesta terça-feira

Visando melhorar a qualidade da malha viária em toda a cidade, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Infraestrutura, segue com os serviços da operação tapa-buraco, nesta terça-feira (11), com ações em 30 bairros. A população pode solicitar os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’.

O serviço de tapa-buraco, que conta com várias equipes de campo, passará pelas seguintes localidades: Aeroclube, Cabo Branco, Jardim Oceania, Manaíra, Bairro das Indústrias, Distrito Industrial, Gramame, Geisel, João Paulo II, José Américo, Funcionários, Torre, Roger, Treze de Maio, Mumbaba, Cruz das Armas, Anatólia, Jardim Cidade Universitária, Água Fria, Jardim São Paulo, Mangabeira, Alto do Céu, Bairro dos Estados, Tambiá, Planalto da Boa Esperança, Pedro Gondim, Padre Zé, Bairro dos Ipês, Costa e Silva e Cristo.

A Seinfra também dispõe de um veículo com um moderno sistema tecnológico que percorre a cidade captando os buracos existentes nas vias. Assim, ele já gera automaticamente a demanda que é incluída na programação diária.

Além da operação tapa-buraco, a Seinfra vai executar serviços na rede de drenagem, com ações no Jardim Oceania, Expedicionários, Jardim Cidade Universitária, Bairro das Indústrias, Colinas do Sul, Gramame, Mangabeira, Muçumagro, Mumbaba, Valentina, Paratibe, Tambauzinho, Cabo Branco, José Américo, Cristo, Esplanada, Cruz das Armas, Padre Zé e Mandacaru.