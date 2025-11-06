quinta-feira, novembro 6, 2025
Esportes

Brasil aplica 7 a 0 em Honduras na estreia do Mundial Sub-17 no Catar

O Brasil sobrou diante de Honduras na estreia do Campeonato Mundial de futebol masculino Sub-17, em Doha (Catar), nesta terça-feira (4). Foram sete gols da Amarelinha e nenhum do país da América Central no complexo esportivo Aspire Zone. Um dos destaques foi o entrosamento da dupla Ruan Pablo e Wenderson Dell que resultou em três gols (um de Ruan e os demais de Dell). Também balançaram a rede Felipe Morais, Vitão, Angelo e Gabriel Mec.

 A seleção comandada pelo técnico Patetuti volta a campo na próxima sexta (7) contra a Indonésia, às 12h45 (horário de Brasília) e encerra a fase de grupos em duelo contra a Zâmbia, na segunda (10), às 11h45. O Brasil está no Grupo H. A  Amarelinha busca o pentacampeonato mundial, após os títulos de 1997, 1999, 2003 e 2019.

O Mundial vai até 27 de novembro e é o primeiro a reunir 48 seleções, divididas em 12 grupos – antes a competição tinha 24 equipes. Por decisão da Fifa, a partir da edição deste ano, o Mundial Sub-17 será realizado anualmente, e não mais a cada dois anos.

Bastaram oito minutos de partida para o camisa 7 Juan Pablo se livrar de dois marcadores na entrada da área e abrir o placar com um chute certeiro. Seis minutos depois, Arthur Ryan invadiu a pequena área e chutou certeiro, mas a bola desviou e Dell aproveitou para ampliar para a Amarelinha. Aos 18 minutos foi a vez de Felipe Morais marcar o dele. Já nos acréscimos, Ruan Pablo cruzou na área para Thiaguinho, que arriscou um  voleio, mas a bola desviou em Dell e acabou entrando. O Brasil foi para o intervalo com quatro gols de vantagem.

No segundo tempo, a seleção manteve o ritmo e voltou a marcar aos 13 minutos, com gol de cabeça de Vitão, após rebote do goleiro Fuentes. O sexto gol foi uma pintura;  aos 29 minutos, Tiaguinho cruzou na área para Angelo, que chutou forte no fundo da rede. Quem selou a goleada com classe foi Gabriel Mec, aos 44 minutos, após assistência de Vinícius Rocha.

Seleção masculina Sub-17

GOLEIROS

João Pedro – Santos

Arthur Nascimento – Bahia

Lucas Andrade – Vasco da Gama

DEFENSORES

Angelo Henrique – São Paulo

Arthur Ryan – Fluminense

Derick Araújo – Palmeiras

Luis Eduardo – Grêmio

Luccas Ramon – Palmeiras

Vitor Hugo – Cruzeiro

Vitor Fernandes – Atlético-MG

MEIO-CAMPISTAS

Zé Lucas – Sport

Luis Felipe – Palmeiras

Felipe Morais – Cruzeiro

Tiago Augusto – Grêmio

Vinicius Rocha – Santos

ATACANTES

Ruan Pablo – Bahia

Pietro Tavares – Cruzeiro

Dell – Bahia

Andrey Fernades – Vasco da Gama

Kayke Santos – Athletico

Gabriel Mec – Grêmio

