fim de semana tem Rodeo Fest, festas de Halloween e eventos pelo interior de MS – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul
Por MRNews
O fim de semana chega com uma programação intensa que mistura tradição, cultura e diversão em Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, o destaque é o Campo Grande Rodeo Fest, que integra a 2ª Expogenética e traz montarias e shows gratuitos no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com nomes como Eduardo Costa e Jads & Jadson.
O clima de Halloween também toma conta da capital, com diversas festas temáticas espalhadas por bares e casas noturnas. As tradicionais feiras Ziriguidum, do Coopharádio e Borogodó reúnem música, gastronomia, artesanato e economia criativa em diferentes regiões da cidade.
No interior, o fim de semana é de festa e tradição. Em Chapadão do Sul, o 12º Rodeio Amigos do Elton Silva promete emoção e shows com artistas como Loubet. Já em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina, as comemorações dos 25 anos do distrito terão Maria Cecília & Rodolfo e Garotos dos Pampas. Fechando a programação, Caracol realiza a 2ª Noite da Cultura Paraguaia, com apresentações folclóricas, gastronomia e muita música.
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 31/2025 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E PREPARAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA O SHOW PIROTÉCNICO SEM ESTAMPIDOS DE MÉDIO PORTE PARA O RÉVEILLON 2025-2026 NO MUNICÍPIO DE BONITO/MS. – Prefeitura Municipal de Bonito
Campo Grande une educação e agricultura para fortalecer a alimentação escolar – CGNotícias
A Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do fim de semana. Confira:
Sexta-feira (31)
Campo Grande Rodeo Fest – Parte da programação da 2ª Expogenética, o Campo Grande Rodeo Fest traz rodeios e shows gratuitos ao público. Nesta sexta, o cantor Eduardo Costa sobe ao palco principal do evento.
Horário: a partir das 18h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Casa Civil leva Governo aos municípios e acelera projetos do MS Ativo Municipalismo – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul
Prefeitura paga salário de servidores municipais nesta quinta-feira (30) – Prefeitura Municipal de Bonito
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Quem Matou o Morto” – A comédia se passa em um restaurante onde um banquete é servido em homenagem a um general envenenado. Entre amor, traição e poder, três personagens tentam desvendar o mistério de quem matou o morto.
Horário: 20h
Local: Teatro do Mundo – Rua Barão de Melgaço, 177
Entrada: Gratuita
6º Sarau Casa Aberta – O Grupo Casa realiza mais uma edição do seu sarau, reunindo poesia, performances, karaokê, brechó e gastronomia em um ambiente de celebração artística e colaborativa.
Horário: 19h
Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306
Entrada: Gratuita
Lançamento e Leitura Pública da Revista TORÓ – A equipe da Revista TORÓ apresenta sua nova edição, que reúne investigações e processos criativos teatrais, seguida de conversa sobre arte e linguagem cênica.
Horário: 19h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhanduí, 200
Entrada: Gratuita
Halloween no Gatto Preto – O espaço cultural Gatto Preto promove sua segunda festa à fantasia nesta sexta, com uma noite repleta de música, cinema e diversão. A programação inclui concerto solo de piano com o cantor Jorge Aluvaiá, mostra de filmes de terror e horror, além de sorteios e bar de drinks.
Horário: a partir das 19h
Local: Espaço Cultural Gatto Preto – Rua Carabinari, 565 – Jardim Columbia
Entrada: Gratuita
Halloween do Canalhas – Com shows das bandas Arca e Foogha, a Cervejaria Canalhas promove uma noite temática de Halloween, com direito a concurso de fantasias.
Horário: a partir das 18h
Local: Cervejaria Canalhas – Rua Oceano Atlântico, 99
Entrada: a partir de R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/halloween-canalhas-arca-e-foogha/3182245
Halloween no Irlandês – Parte 1 – O Irlandês Pub entra no clima do Halloween com shows de Rafa Granelli, Gabriel Noah e banda, e Kefla. A segunda parte do evento acontece no sábado, com novas atrações.
Horário: a partir das 17h
Local: Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115
Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/31-10-halloween-parte-01-rafa-granelli-gabriel-noah-e-kefla/3184545
Hallogreen – A Daza Club realiza uma prévia da tradicional festa Hallobitch, com o lançamento oficial da Beats GreenMix e noite dedicada à música eletrônica.
Horário: 23h59
Local: Daza Club – Rua Marechal Rondon, 2181
Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/hallogreen-sexta-feira-31-10/3193328
Halloween & Blues no Mirante – O Mirante Stage mistura o clima do Halloween com o melhor do blues, em shows das bandas O Último Gole e Bêbados Habilidosos. Fantasiados ganham brindes especiais.
Horário: 21h
Local: Mirante Stage – Rua Dr. Zerbini, 53
Entrada: a partir de R$ 20 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/halloween-blues/3179587
Cainimin Agroween – Halloween do Agro – Misturando o universo agro e o clima das festas de Halloween, o evento reúne os DJs Renê, Jubba e Gustavo Freitas, além de concurso de fantasias e open de drinks.
Horário: 22h
Local: Ponto Bar – Rua Dr. Temístocles, 103
Entrada: a partir de R$ 15 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/agroween-halloween-do-agro-open-60l/3180700
Noite das Bruxas com SammyDreams (BA) – A DJ baiana SammyDreams, destaque do underground nacional, se apresenta no Vexame Bar com um set que mistura techno, guaracha e funk.
Horário: 21h
Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100
Entrada: Gratuita até 23h
MWP & Guests – Halloween Night – A dupla MWP (Loren e Bentz) comanda uma noite eletrônica com convidados e repertório que passeia por uk garage, dubstep e house.
Horário: a partir das 19h
Local: Fumaça Fina – Rua 14 de Julho, 2641
Entrada: Gratuita
Baile do Terror – O Copo Bar promove o Baile do Terror com o DJ TGB, em uma noite de pop, funk e brasilidades. Quem for fantasiado ganha descontos nos drinks.
Horário: 19h
Local: Copo Bar – Rua 14 de Julho, 2530
Entrada: Gratuita
Halloween do Blues Bar – Com decoração especial e concurso de fantasias, o Blues Bar realiza a 8ª edição do seu Halloween, com shows das bandas Boulevard, Hitma e Plebheus.
Horário: 20h
Local: Blues Bar – Rua 15 de Novembro, 1186
Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/halloween-blues-bar-8-edicao/3156698
Noite de Halloween no Buteco do Miau – O Buteco do Miau entra no clima do terror com shows das bandas Sem Fabios & Os Infelizes e Frenezi. A melhor fantasia da noite será premiada.
Horário: 21h
Local: Buteco do Miau – Rua (não informada)
Entrada: R$ 20 (sem fantasia) / R$ 15 (com fantasia), na portaria
Chapadão do Sul
12º Rodeio Amigos do Elton Silva – Chapadão do Sul se prepara para viver dias de pura emoção com a chegada do 1º Rodeio Amigos do Elton Silva. O evento é uma das maiores tradições sertanejas da região e contará com montarias profissionais, provas de Team Roping, três tambores, praça de alimentação e uma série de shows musicais. Nesta sexta-feira tem show da dupla Jads e Jadson.
Horário: a partir das 19h
Local: Parque de Exposições (Sindicato Rural de Chapadão do Sul)
Entrada: gratuita
Distrito de Nova Casa Verde, Nova Andradina
Aniversário de Nova Casa Verde – O distrito de Nova Casa Verde terá a primeira comemoração oficial de seu aniversário de 25 anos. O evento terá shows da dupla Maria Cecília & Rodolfo e do grupo Garotos dos Pampas, além de praça de alimentação.
Horário: 19h
Local: Av. Dilson Casarotto, em frente à Paróquia São Pedro e São Paulo
Entrada: gratuita
Alcinópolis
Etapa de laço comprido – O Rancho CS sediará etapa do Circuito Norte de Laço Comprido. Além das provas de laço, haverá bailão com o grupo Sociedade Baileira, nesta sexta-feira.
Horário: a partir das 18h (bailão)
Local: Rancho CS
Entrada: gratuita
Sábado (1)
Campo Grande Rodeo Fest – O Campo Grande Rodeo Fest integra a programação da 2ª Expogenética, oferecendo rodeios e shows gratuitos para o público — apenas os camarotes são pagos. Neste sábado, a dupla Jads & Jadson sobe ao palco principal.
Horário: a partir das 18h
Local: Parque de Exposições Laucídio Coelho
Entrada: Gratuita
Cine Clubinho – “Especial Curtas” da VII Mostra Sesc de Cinema – O Cine Clubinho do Sesc exibe quatro curtas infantis da VII Mostra Sesc de Cinema, com temáticas como música, meio ambiente, respeito às diferenças e amizade.
Horário: 16h
Local: Sesc Teatro Prosa – Rua Anhandui, 200
Entrada: Gratuita
Espetáculo “Em Busca do Japuka” – A Praça do Leão se transforma em picadeiro, com o espetáculo Em busca do Japuka, da trupe Japuka de Dourados. A apresentação integra o projeto Minha Praça é um Circo, da Cia Pisando Alto, que busca levar arte circense e diversão às comunidades. A história mostra uma trupe de palhaços em uma aventura repleta de humor, amizade e descobertas.
Horário: 19h
Local: Praça do Leão – Rua Marquês de Leão, esquina com Rua Tabaúna, Parque Novos Estados
Entrada: Gratuita
Feira Ziriguidum – A Praça do Preto Velho recebe mais uma edição da Feira Ziriguidum, com expositores de artesanato, economia criativa e gastronomia, além de apresentações musicais que animam o público durante toda a tarde e noite.
Horário: 16h às 22h
Local: Praça do Preto Velho – Jardim Paulista
Entrada: Gratuita
Feira do Coopharádio – “Túnel do Tempo” – A tradicional Feira do Coopharádio realiza nova edição com o tema Túnel do Tempo, reunindo artesanato, economia criativa e gastronomia ao som de clássicos dos flashbacks. O evento também contará com uma Feira Pet para adoção de animais.
Horário: 17h às 22h
Local: Praça V – Bairro Coopharádio
Entrada: Gratuita
Noite de Terror – O Buteco do Miau celebra o Halloween com uma noite sombria, barulhenta e de música autoral neste sábado. A Noite de Terror reúne as bandas Dr. Soup, Miséria e Mystical Perversion em uma explosão sonora de riffs, energia e fantasia. Além dos shows, haverá barraquinhas com produtos à venda.
Horário: 20h
Local: Buteco do Miau – Av. José Nogueira Vieira, 1303 – Tiradentes
Entrada: R$ 10 antecipado pelo WhatsApp (67) 99235-620; R$ 15 na hora
Halloween Capivas – Duelo Mortal – O Capivas Cervejaria entra no clima de Halloween com um duelo entre os ícones do terror Pennywise e Samara, além de sets dos DJs Depieri e Laura Bittar.
Horário: 17h
Local: Capivas Cervejaria – Rua Pedro Celestino, 1079
Entrada: R$ 10 após as 19h
Halloween no Irlandês – Parte 2 – Na segunda noite de Halloween do Irlandês Pub, o público curte pop e rock com DJ Magão, a banda American Radio e o músico Bortoti com Rafa e banda.
Horário: a partir das 17h
Local: Irlandês Pub – Rua Oceano Atlântico, 115
Entrada: a partir de R$ 30 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/01-11-halloween-parte-2-dj-magao-american-radio-e-bortoti-e-banda/3184547
Halloween Millenials – O Sunset Growler Station recebe o projeto Millenials com um show especial de Halloween, relembrando os grandes sucessos dos anos 2000.
Horário: a partir das 18h
Local: Sunset Growler Station – Avenida Afonso Pena, 5668
Entrada: a partir de R$ 40 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/hallowen-millenials/3151861
Paul Cabannes – Alma de Brasileiro – Após dez anos morando no Brasil, o francês Paul Cabannes apresenta seu stand-up “Alma de Brasileiro”. No espetáculo, ele faz um retrato bem-humorado das peculiaridades do país, visto por quem adotou o nosso jeito e sobreviveu para contar.
Horário: 19h
Local: Teatro Dom Bosco – Avenida Mato Grosso, 225, Centro
Entrada: de R$ 50 a R$ 140, pelo link https://ingressodigital.com/evento/15945/paul-cabannes-alma-de-brasileiro
Hallobitch 13 – Tradicional festa à fantasia da Daza Club, a Hallobitch chega à sua 13ª edição com muito pop, brilho e sangue cenográfico. Vampiros, zumbis e clubbers estão convocados para a noite mais sombria do ano.
Horário: das 23h59 às 7h
Local: Daza Club – Rua Marechal Rondon, 2181
Entrada: a partir de R$ 50 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/hallobitch-13-sabado-01-11/3180781
Rock in Biu – Edição Halloween – O Boteco do Rei realiza uma edição especial do Rock in Biu, com muito rock pesado e fantasias insanas. A noite contará com shows de Vitor Alves, Alziras e Boulevard, além de concurso de fantasia valendo até R$ 1.000 em tatuagem.
Horário: 19h
Local: Boteco do Rei
Entrada: R$ 25 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/rock-in-biu-edicao-halloween/3163695
Halloween 2000’s – Inspirado no clássico “Thriller”, de Michael Jackson, o Halloween 2000’s mistura terror e nostalgia. Fantasiados não pagam entrada até a meia-noite.
Horário: das 22h às 4h
Local: Mirante Stage – Rua Dr. Zerbini, 53, Chácara Cachoeira
Entrada: R$ 15 (Pix) / R$ 20 (na hora)
Paredão Gagaween – O Paredão da Gaga retorna em edição de Halloween, com show da Gaga Funkeira e discotecagem dos DJs Vick Banks, Rodrigo Gel, Gustavo Freitas e Deumathh.
Horário: a partir das 23h
Local: NON Stop Club – Rua Pimenta Bueno, 127
Entrada: a partir de R$ 10 pelo link https://www.sympla.com.br/evento/paredao-gagaween/3193302
MS Acro Fest – O festival reúne 65 artistas das danças e acrobacias aéreas, com apresentações de pole dance, tecido acrobático e lira circense, além de troca de experiências entre os participantes.
Horário: 16h
Local: Teatro Aracy Balabanian
Entrada: Ingressos disponíveis nos Studios Voart e Gemini
Caracol
2ª Noite da Cultura Paraguaia – A 2ª Noite da Cultura Paraguaia em Caracol terá programação especial de apresentações culturais, gastronômicas e artísticas, em comemoração à cultura paraguaia. O evento contará com grupos folclóricos locais, danças tradicionais e manifestações culturais típicas do Paraguai. Fabio Kaida vai agitar o público com música ao vivo.
Horário: 19h
Local: Praça Primeiro de Maio – Caracol
Entrada: gratuita
Chapadão do Sul
12º Rodeio Amigos do Elton Silva – O cantor Loubet encerra o evento com chave de ouro.
Horário: a partir das 19h
Local: Parque de Exposições (Sindicato Rural de Chapadão do Sul)
Entrada: gratuita
Alcinópolis
Etapa de laço comprido – Já neste sábado, o bailão continua com o grupo Sociedade Baileira e também terá show com a dupla Gilson e Júnior.
Horário: a partir das 18h (bailão); 21h (show)
Local: Rancho CS
Entrada: gratuita
Domingo (2)
Feira Borogodó – Em celebração ao Mês da Consciência Negra, a Feira Borogodó realiza uma edição especial com apresentações da DJ Afro Queer, do projeto Umoja, do Baile do Silveira e do Grupo Sampri.
Horário: 9h às 15h
Local: Praça do Coophafé – Rua das Garças, 3164
Entrada: Gratuita
Encantos do Pantanal – Espetáculo de danças folclóricas que celebra a natureza e a cultura pantaneira em corpo, fé e imaginação, unindo tradição e arte em uma experiência cênica sensível e vibrante.
Horário: 19h30
Local: Teatro Glauce Rocha
Entrada: Gratuita
Rodrigo Marques – “História de Pescador” – Com seu humor afiado e inteligente, o comediante Rodrigo Marques apresenta o stand-up “História de Pescador”, em que transforma situações cotidianas em causos divertidos, recheados de ironia e piadas ácidas.
Horário: 18h30
Local: Teatro Dom Bosco
Entrada: a partir de R$ 50 (meia-entrada), pelo link https://casadeartistas.com.br/rodrigomarques/campo-grande-ms/
7º Casa Aberta Contações – O Grupo Casa Coletivo de Artistas apresenta uma nova montagem da história A Ursinha Pelúcia, com muita música, coreografias e encantamento para toda a família.
Horário: 16h
Local: Grupo Casa – Rua Visconde de Taunay, 306, Amambaí
Entrada: Gratuita
I Encontro Nacional de LADS Brasil – O evento reúne fãs do jogo Love and Deepspace para um dia de troca, diversão e conexão entre integrantes da comunidade gamer.
Horário: 14h
Local: Cafeteria Go Coffee São Francisco
Entrada: Gratuita
Lucas Castro, Comunicação Setesc
Foto de destaque: Carolina Alves/Divulgação