Semob-JP define esquema de trânsito e transporte para o Dia de Finados

Para garantir maior fluidez e segurança no deslocamento de quem vai prestar homenagens aos familiares falecidos, neste domingo (2), Dia de Finados, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) definiu os planos de trânsito e transporte para facilitar o acesso aos principais cemitérios da Capital.

O esquema de trânsito será executado, a partir das 6h, no entorno dos Cemitérios Senhor da Boa Sentença, no Varadouro; São José, em Cruz das Armas; do Cristo, no Cristo Redentor; Parque das Acácias, no José Américo; e Santa Catarina, no Bairro dos Estados, facilitando o acesso a estes locais, onde haverá as homenagens dos familiares aos seus falecidos.

A Semob-JP designou 90 agentes de mobilidade urbana, que serão distribuídos nos três turnos, destacados para auxiliar na organização do tráfego de veículos nos desvios e bloqueios, o que deve trazer mais segurança para os condutores e, principalmente aos pedestres, que estarão circulando em todo o entorno dos cemitérios que registram maior demanda de visitantes.

De acordo com o superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, além da frota que será adicionada nos cemitérios, as linhas 109, 204, 116, 401, 110, 107, 602, 120, 104 e as circulares 1500 e 5100 vão ser reforçadas para atender funcionários dos shoppings centers, restaurantes, como também para quem for para as praias. “Havendo aumento na demanda, a fiscalização solicitará carros extras às empresas para atender aos usuários nas linhas que passam próximas aos principais cemitérios”, destacou Marcílio do HBE.

Boa Sentença – Para evitar conflitos, não será permitido o tráfego de veículos em frente ao cemitério Boa Sentença. Os veículos que vêm de Bayeux e da Ilha do Bispo serão direcionados para a Avenida Sanhauá, por trás do Terminal Rodoviário. O tráfego da Rua Índio Piragibe será desviado para a Rua São Miguel, sentido Maciel Pinheiro, com retorno dos veículos na Rua Cruz Cordeiro para ter acesso à Rua Francisco Londres, que será liberada para os veículos que vão em direção à Ilha do Bispo e Bayeux.

São José – Conforme em anos anteriores, será realizado o bloqueio total da Avenida Cruz das Armas no trecho em frente ao cemitério, para permitir a circulação segura dos pedestres. O fluxo de veículos no sentido Centro-bairro será feito pelas ruas Santos Coelho e Porfírio Costa, para o acesso à Avenida Cruz das Armas. Já no sentido bairro-Centro, o fluxo de veículos será mantido na via principal.

Cristo e Parque das Acácias – Para acesso ao Cemitério do Cristo Redentor serão bloqueadas as ruas Heronides Vieira com Morise de Miranda Gusmão, Rua dos Milagres com Rua do Jarro e a Rua dos Milagres com a Rua Olívia Almeida Guerra. No Cemitério Parque das Acácias, os agentes de mobilidade vão realizar o monitoramento no entorno do local.

Santa Catarina – O fluxo de veículos será proibido em frente ao cemitério, com bloqueio na Avenida Santa Catarina com a Avenida Espírito Santo. As linhas de transporte 504 e 1001, que seguem pela Avenida Santa Catarina serão desviadas pelas ruas Dep. Tertuliano de Brito, Pedro Ramos Coutinho e Elvira Malaguti, onde terão novamente acesso à Santa Catarina.

Ônibus – No domingo (2), mesmo sendo um feriado nacional, as linhas de ônibus irão circular com quadro de sábados, reforço de 22 veículos nas 54 linhas à disposição da população. Ao todo, serão 138 ônibus urbanos em operação realizando 915 viagens, já somadas as 164 viagens extras.

Contatos – Para conferir os detalhes sobre linhas e itinerários que circulam na cidade, a Semob-JP recomenda que os usuários de ônibus acessem o site: portal.semobjp.pb.gov.br. Em caso de urgência, os usuários também podem acionar o Centro Operacional de Trânsito e Transportes (COTT), enviando mensagens, áudios ou fotos no WhatsApp: (83) 9 8760-2134.