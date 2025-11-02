GESTÃO MUNICIPAL E EMATER ENCAMINHAM CONCLUSÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO MUNICIPAL

Na última sexta-feira (4) os técnicos da EMATER, Klevisson Ranniere Meira de Araújo, Lídja Rosa Silva Santos e Edmilson Martins de Souza, juntamente com o empreiteiro Elielton Cruz da Silva, estiveram com o prefeito Jackson Dantas debatendo a importância da retomada e conclusão das obras do novo abatedouro público do município, localizado na comunidade Badaruco.





De acordo com Edmilson Martins, chefe do escritório local da EMATER, a expectativa é que a obra seja concluída ainda no primeiro semestre de 2022. “Nossa intenção é de inaugurarmos a estrutura e entregarmos também todas as licenças prontas para que toda carne já saia certificada com o selo estadual e apta a ser comercializada em todo Rio Grande do Norte”, destacou, apontando que após visita ao chefe do Poder Executivo Municipal, os técnicos da EMATER foram às obras do novo matadouro para adequação do projeto.





Para o prefeito Jackson Dantas, a intenção desta obra vai além da melhoria da qualidade das carnes. “Esperamos alavancar nossa economia no setor agropecuário, fazendo com que os produtores de nosso município possam colocar suas carnes em qualquer estabelecimento comercial do Rio Grande do Norte e em Programas de Aquisição de Alimentos.